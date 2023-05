Falsche Kennzeichen, zu viel Alkohol Autofahrer rast der Berliner Polizei davon und wird gestoppt

Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Hellersdorf eine Verfolgungsjagd mit der Berliner Polizei geliefert. Der 47-Jährige hatte zuvor eine rote Ampel neben einem wartenden Streifenwagen überfahren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Als die Polizei ihn an der Stollberger Straße kontrollieren wollte, habe der Mann alle Haltesignale ignoriert und sei mit überhöhter Geschwindigkeit geflohen.

Als die Beamten den Fahrer schließlich nach etwa einem Kilometer mit seinem Wagen stoppten, roch der Mann den Angaben zufolge stark nach Alkohol. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille.

Die Polizei brachte ihn zur Blutabnahme in ein Gewahrsam. Weil der Mann deutlich aggressiv war, mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Später wurde er entlassen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel behielt die Polizei. Die Kennzeichen des Autos passten nicht zum Fahrzeug. (dpa)