Feuerwehreinsatz in Berlin-Kreuzberg eskaliert Unbekannte beschießen Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern

Kurz nach dem Verkaufsstart für Raketen und Böller in Berlin haben in Berlin-Kreuzberg mehrere unbekannte Männer die Feuerwehr mit Feuerwerkskörpern beschossen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Eigentlich wollten die Beamten am Donnerstagabend am Kreuzberger Mehringplatz nur eine Feuerwerksbatterie löschen. Doch während ihres Einsatzes haben drei unbekannte Männer die Feuerwehrleute beschossen. Die Feuerwehrleute flüchteten daraufhin in ihr Dienstfahrzeug und alarmierten die Polizei. Die Verdächtigen ergriffen die Flucht. Verletzt wurde niemand.

Sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr in Berlin warnten zum Start des Feuerwerksverkaufs am Donnerstag mit einem gemeinsamen Video vor dem Missbrauch von Feuerwerkskörpern und Raketen. Die zentrale Botschaft: „Greift uns nicht an!“ Bis nach Kreuzberg scheint sie nicht durchgedrungen zu sein. Die Polizei hat wegen des Angriffs die Ermittlungen aufgenommen.