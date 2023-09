Frau bricht vor ihrem Kind zusammen Mann schlägt 30-Jähriger an Berliner-S-Bahnhof mit Faust ins Gesicht

Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag einer 30-jährigen Frau aus Somalia am S-Bahnhof Friedrichsfelde Ost unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wie die Bundespolizei in Berlin mitteilte. Die Frau, die mit ihrem siebenjährigen Sohn unterwegs war, verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Laut Polizeimitteilung stieg die 30-Jährige gegen 14.30 Uhr mit ihrem Sohn den S-Bahn-Ausgang Seddiner Straße hoch, als den beiden ein Mann entgegengekommen und ihr vollkommen unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben soll. Die Frau stürzte daraufhin auf die Treppe und wurde bewusstlos. Der unbekannte Angreifer floh.

Eine Passantin sah die Frau auf der Treppe und alarmierte die Rettungskräfte. Diese brachten die 30-Jährige in ein Krankenhaus, während der siebenjährige Sohn von einer Bekannten der Mutter abgeholt wurde.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Zur Ermittlung wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung wird derzeit das Videomaterial am Bahnhof gesichtet.