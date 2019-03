Die große Teilnahme am Klimastreik der Berliner Schüler am 15. März dürfte wohl demnächst getoppt werden: Die 16-jährige schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg werde am 29. März zur Berliner Kundgebung kommen, bestätigte die deutsche Organisatorin der Bewegung Fridays-for-Future, Luisa-Marie Neubauer, auf Tagesspiegel-Anfrage eine entsprechende Mitteilung auf Facebook.

"Start ist um 10 Uhr im Invalidenpark, danach laufen wir gemeinsam zum Kanzleramt und wieder zurück! Alle sind willkommen - jede Generation, von überall", schreibt "Fridays for Future Berlin" in der Nachricht. Weiter heißt es dort: "Die Klimakrise geht uns alle an, und jeder macht einen Unterschied. Es wird groß, bunt, unbequem und vor allem sagen lautstark! Denn: Es gibt keine Ausreden mehr, die Klimakrise ist da - und die Wissenschaft weiß längst was getan werden muss. Also, los jetzt - am 29.3. zusammen mit Greta Thunberg".

"Unsere Zukunft". Bis zu 25.000 Schüler forderten am 15. März in Berlin eine bessere Klimapolitik. Foto: REUTERS/Annegret Hilse

Auf Twitter teilen die Berliner Unterstützer mit, dass es auch am kommenden Freitag, den 22. März, wieder eine Demonstration geben werde: "Von 12-14 Uhr werden wir wieder am Invalidenpark sein und unseren Protest fortsetzen. Bis die Politik handelt!", postete "Fridays for Future Berlin".

An den Schulen wird unterdessen die Diskussion um die Sanktionierung des Schwänzens fortgesetzt. Wie berichtet solidarisierten sich auch Studenten mit den Schülern. FDP-Chef Christian Lindner hält weiterhin dagegen.

Mit den Klimastreiks begann Thunberg in Schweden bereits Mitte 2018. Damals war sie 15 Jahre alt.