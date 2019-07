Von wegen Demo-Ferien: Der Internetseite von Fridays for Future zufolge finden am morgigen Freitag in mehr als 33 Städten bundesweit Klimaprotestaktionen statt, alphabetisch sortiert finden Interessierte sie da, von Amberg bis Würzburg. Auch in Berlin demonstrieren trotz der Sommerferien Schülerinnen und Schüler, Studenten und andere Klimawandel-Gegner – hier ist um 10 Uhr Treffpunkt im Invalidenpark in Mitte, danach geht die gemeinsame Anreise nach Oranienburg, dort findet eine gemeinsame Berlin-Brandenburgische Demo um 11 Uhr statt.

Mehr zum Thema Die Morgenlage aus der Hauptstadt Keine Sommerpause bei Fridays for Future

Unterdessen gibt es jetzt einen „Fridays for Future“-Sommerkongress, und zwar vom 31. Juli bis zum 4. August 2019 im Revierpark in Dortmund. „Seit Dezember streiken wir jeden Freitag weltweit für eine Zukunft auf einem lebenswerten Planeten. Auf dem Kongress wollen wir zusammenkommen, damit unsere Bewegung noch größer, bunter und weltbewegender wird“, heißt es zu den Zielen des Kongresses. Es gebe auch Workshops und Diskussionsrunden von und mit Wissenschaftlern und Politikern zum Thema globale Erwärmung – und Schritte dagegen. Auch Ehrenamtler werden noch gesucht. Alle Infos und Anmeldung: kongress.fridaysforfuture.de.