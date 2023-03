Früher Soldaten-Treff, heute Kaufland Das Berliner „Britannia-Center“ ist verkauft

Das Berliner „Britannia-Center“ wurde im Frühjahr 2023 verkauft. Bri-was? Gemeint ist das Grundstück, auf dem einst das Einkaufszentrum der britischen Alliierten in Berlin-Spandau stand (Baujahr 1990, mit blauer Glaskuppel – hier ein Foto). Darin befanden sich britische Läden, das Post Box Office, Burger King, ein Kino und Co. Zuvor war das Kriegsverbrechergefängnis dort abgerissen worden.

Heute steht an der Wilhelmstraße der große Kaufland-Supermarkt, der 2013 mitsamt der Apotheke und 500 Parkplätzen errichtet worden ist. Oben sehen Sie eine Luftaufnahme – dahinter ist Spandaus höchstes Wohnhaus (70 Meter) am Freibad zu erkennen und am Horizont die Scharfe Lanke.

Hinter der Supermarktkasse wurde im Frühjahr 2023 ordentlich geschachert, denn die Immobilie hat in dieser Woche den Besitzer gewechselt.

„Der Immobilien-Investmentmanager Savills hat im Auftrag des European Retail Fund das SB-Warenhaus veräußert. Käufer des Objekts ist Gutenberg Capital“, heißt es in der Branche. Darüber berichtet der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner aktuellen Ausgabe, die Sie in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten.

9000 Quadratmeter Verkaufsfläche - so groß wie der Innenraum im Olympiastadion.

Für Kunden ändert sich erst mal nix, interessant ist aber, wie gefragt die Immobilie am Stadtrand offensichtlich ist: „Wir haben die robuste Nachfrage sowie die lange Restmietvertragslaufzeit für die Veräußerung und die Realisierung der im Laufe der Jahre erfolgten Wertsteigerungen für unsere Investoren genutzt“, jubeln die Verkäufer. Zur Relation: Es geht um 9000 Quadratmeter Verkaufsfläche – so groß ist der Innenraum des Berliner Olympiastadions.

„Platz der Weißen Rose“: Neue BVG-Haltestelle? Die Politik hat im Frühjahr 2023 abgestimmt: Das Bezirksamt um Verkehrsstadtrat Thorsten Schatz, CDU, wird beauftragt, sich bei den zuständigen Stellen für die Umbenennung der Bushaltestellen am „Melanchtonplatz“ in „Platz der Weißen Rose“ einzusetzen. So heißt seit 2020 das kleine Dreieck zwischen Kaufland, Schwimmhalle und Melanchthonkirche.

