Fünfjährige im Bürgerpark Pankow erstochen 19-jähriger Babysitter des Kindes in Untersuchungshaft

Nach dem Tod einer Fünfjährigen in Berlin-Pankow befindet sich der 19-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Wie die Generalstaatsanwaltschaft am späten Nachmittag auf Twitter mitteilte, war zuvor ein Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen worden.

Der 19-jährige Tatverdächtige, der am Dienstag am Rande des Bürgerparks Pankow festgenommen wurde, war laut Ermittlern ein Bekannter der in Berlin lebenden Familie. Er betreute hin und wieder die vier Geschwister im Alter von einem bis fünf Jahren.

Auch am Dienstagnachmittag waren die Kinder in seiner Obhut, sie hielten sich auf dem Spielplatz auf. Die Fünfjährige soll dann auf die Toilette gemusst haben. Der 19-Jährige habe Erwachsene auf dem Spielplatz gebeten, sich kurz um die drei anderen Kinder zu kümmern. Dann soll der mit dem Mädchen vom Spielplatz gegangen sein, um mit ihm zur Toilette zu gehen. Doch zurück zum Spielplatz soll er allein – ohne das Mädchen – gekommen sein.

Die anderen Erwachsenen alarmierten dann laut Staatsanwaltschaft die Polizei, auch die Mutter der vier Geschwister sei hinzugekommen. Dann startete die Suchaktion nach dem Kind.

Leiche wird obduziert

Das Motiv sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwochvormittag. Es gebe bislang keine Hinweise auf ein Sexualdelikt.

Das Kind sei durch einen Messerstich verletzt worden, sagte der Sprecher. Ob das Mädchen dadurch ums Leben kam, ist noch unklar. Derzeit läuft die Obduktion der Leiche. Nähere Details zur Tat wollte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht nennen. Die Spurensuche im Bürgerpark wurde am Mittwoch fortgesetzt.

Laut Polizei entdeckten Passanten das Kind gegen 17.40 Uhr in einem Gebüsch des Bürgerparks leblos und schwer verletzt. Der Fundort liegt nach Tagesspiegel-Informationen in der Nähe eines Ziegengeheges, das bei Familien und Kindern sehr beliebt ist.

Das gefundene Mädchen habe „mindestens eine Stichverletzung“ aufgewiesen, hieß es von der Polizei. © Alexander Fröhlich

Eine Reanimation verlief laut Polizei erfolglos. Das Kind war noch per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Dort starb es. Da die Verletzungen des Kindes auf ein Tötungsdelikt hindeuten, hat die vierte Mordkommission den Fall übernommen, hieß es von der Berliner Polizei.

Der Tatverdächtige sollte laut Polizei am Mittwoch befragt werden. Zunächst war unklar, ob sich der deutsch-türkische Mann äußern wird. Er sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Mädchen besitzt die deutsch-polnisch-türkische Staatsangehörigkeit.

Der Fundort im Bürgerpark Pankow wurde am Dienstagabend weiträumig abgesperrt und untersucht. © Alexander Fröhlich

Unterdessen ging die Spurensuche im Bürgerpark Pankow weiter. Am Mittwochmorgen war der Fundort auf einem Hügel im Park noch weiträumiger abgesperrt als in der Nacht, wie ein dpa-Reporter vor Ort beobachtete. Zahlreiche Polizisten und Polizistinnen sicherten den Bereich ab und stellten Spuren sicher.

Auch eine Drohne flog über der Fundstelle im Park. Die Polizei war speziell an den Parkeingängen vor Ort, auch am Ziegengehege. Auch die angrenzende Straße war abgesperrt.

An einer Schule in der Nähe herrscht Sorge. Kinder wurden geschult, dass man nicht mit Fremden mitgehen soll, der „Außerhaus-Tag“ wurde am Mittwoch abgesagt. Kinder seien verängstigt und verunsichert, heißt es aus der Elternschaft. Eine Erzieherin bittet, Kinder, die sonst allein nach Hause gehen, abzuholen.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) reagierte bestürzt. „Meine Gedanken sind bei den Eltern des kleinen Mädchens und ihren Angehörigen. Es bricht mir das Herz und ich bin zutiefst traurig“, schrieb sie bei Twitter. Auch der Pankower Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) äußerte sich: „Das ist so grausig und furchtbar. Den Angehörigen mein tief empfundenes Beileid“, schrieb er am Mittwochmorgen auf Twitter.

Unbekannte haben am Bürgerpark Pankow Grablichter für das getötete fünfjährige Mädchen aufgestellt. © Alexander Fröhlich

Polizistinnen und Polizisten hatten bis in den späten Abend Spuren im Bürgerpark Pankow gesichert. Nun sollen mögliche Zeugen befragt werden. Menschen stellten in der Nähe des Fundortes Kerzen auf, eine gelbe Blume und ein kleines Kuscheltier wurden abgelegt.

Am späten Abend hatte eine Einsatzhundertschaft der Polizei den Park weiträumig abgesperrt, die Spurensicherung suchte gemeinsam mit der Rechtsmedizin den mutmaßlichen Tatort mit Taschenlampen ab. Die Technische Einheit der Polizei Berlin hatte zudem einen Lichtmast aufgestellt.

Der Fundort liegt in der Nähe eines Ziegengeheges. © Alexander Fröhlich

Zuvor hatte die Polizei laut einem Bericht des RBB mit knapp 100 Einsatzkräften und einem Hubschrauber nach dem Kind gesucht. Die Fünfjährige hatte sich demnach zuletzt im „Paule-Park“ hinter dem Rathaus-Center in Pankow aufgehalten, der etwa 500 Meter entfernt vom Fundort liegt. Seit etwa 14.45 Uhr habe jede Spur des Mädchens gefehlt.

Polizei und Medien hatten das Alter des Kindes zunächst mit vier Jahren angegeben, dies wurde später von der Polizei auf fünf Jahre korrigiert. (mit dpa)

