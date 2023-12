Fußgänger musste reanimiert werden Mann bei Verkehrsunfall in Berlin-Spandau schwer verletzt

Ein 79 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Unfall in Berlin-Spandau am Mittwochabend schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 48-jährige Autofahrerin den Mann an, als sie gerade von der Zweibrücker Straße nach rechts auf den Germersheimer Platz abbiegen wollte, teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit.

Demnach soll der 79-Jährige plötzlich die Fahrbahn betreten haben. Er geriet unter das Auto und wurde unter anderem am Kopf verletzt. Rettungskräfte mussten den Mann reanimieren und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

(Tsp)

