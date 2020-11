Nach dem islamistischen Anschlag von Wien wollen Vertreter der Religionen in Berlin zu einem gemeinsamen Gedenken an die Opfer zusammenkommen. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland lädt zu einer Friedenskundgebung vor der Österreichischen Botschaft in Mitte an diesem Freitag ein (15.00 Uhr). Bischöfe der evangelischen und katholischen Kirche werden dort ebenso erwartet wie Vertreter des Judentums.

Auch Österreichs Botschafter Peter Huber werde teilnehmen, kündigte der Zentralrat der Muslime an. Die Kundgebung soll ein Zeichen setzen für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen, „gleich welcher Ethnie und Glaubensrichtung“.

Die Teilnehmer wollten vor der Botschaft Blumen und Kerzen niederlegen. Nach Angaben der Polizei sind für die Versammlung rund 100 Teilnehmende angemeldet.

In den vergangenen Wochen hatte es mehrere islamistische Terroranschläge gegeben. In Dresden waren am 4. Oktober zwei Männer Opfer einer Messerattacke geworden, einer von ihnen starb. Ebenfalls im Oktober kamen bei einer Messerattacke in einer Kirche in Nizza drei Menschen ums Leben.

Am Montag hatte ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Wien vier Menschen erschossen, bevor er von der Polizei getötet wurde. (dpa)