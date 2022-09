Gegen Quarantäne-Regeln verstoßen? Gesundheitsamt Berlin-Mitte ermittelt gegen Karl Lauterbach

Das Gesundheitsamt Berlin-Mitte hat Ermittlungen gegen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Berliner Isolationsregeln aufgenommen. Das berichtet die „Welt“.

Anfang August war der Bundesgesundheitsminister an Covid-19 erkrankt und hatte sich selbst nach fünf Tagen freigetestet. Mehrere Bürger:innen hatten ihn daraufhin wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Quarantänevorschriften angezeigt.

Nach einem positiven Corona-Selbsttest hatte sich Lauterbach am 4. August in Quarantäne begeben. Fünf Tage später, am 9. August, zeigte er auf Twitter ein Foto von vier immer negativer werdenden Tests. Als drei weitere Selbsttests negativ ausfielen, besuchte er am 10. August die Kabinettssitzung vor Ort. Am Vortag hatte Lauterbachs noch einen PCR-Test machen lassen, der noch positiv ausgefallen war.

Die „Welt“ weist an dieser Stelle auf die Berliner Corona-Verordnung hin. Die schreibt vor: Um eine Quarantäne vorzeitig zu beenden, muss der Erkrankte nach fünf Tagen für mindestens 48 Stunden symptomfrei sein. Außerdem ist ein Corona-Schnelltest unter fachkundiger Aufsicht durchzuführen. Auch Ärzte wie der Bundesgesundheitsminister können sich nicht selbst aus der Quarantäne freitesten.

Das Bundesgesundheitsministerium betont dagegen, Lauterbach habe nicht gegen die Corona-Isolationsverordnung verstoßen. Er sei ausreichend lange symptomfrei gewesen. Der Ct-Wert seines PCR-Tests am 9. August habe außerdem über 30 gelegen, was für eine geringe Viruslast spricht. (Tsp)

Zur Startseite