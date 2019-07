Neue Panne am BER: Der Start der Wirk- und Prinzip-Prüfungen (WPP) am unvollendeten Hauptstadt-Flughafen in Schönefeld ist erst einmal geplatzt. Nach Tagesspiegel-Informationen konnte der TÜV Rheinland am heutigen Mittwoch nicht wie geplant mit den umfassenden Praxis-Tests der Sicherheitssysteme am BER beginnen, weil die Flughafengesellschaft Berlins, Brandenburgs und des Bundes (FBB) nicht alle erforderlichen Dokumente vorlegen konnte.

Um welche Unterlagen es genau geht, ist bislang nicht bekannt, ebenso wenig wann die Dokumente eingereicht werden. Eine Reaktion der Flughafengesellschaft (FBB) dazu gibt es bisher nicht.

Der TÜV führt die WPP nach präzisen, strengen Regularien durch. Am Mittwoch sollten die technischen Tests losgehen, seit Montag liefen Vorbereitungen. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hatte in den letzten Tagen in verschiedenen Interviews und auch beim Richtfest für das neue Terminal 2 am Dienstag den Start der WPP als Durchbruch hervorgehoben.

Mehr zum Thema Hauptstadtflughafen BER Zweites Terminal in Rekordzeit fertig

„Mit dem Start der WPP im Juli ist die Eröffnung im Oktober 2020 noch sicherer geworden“, hatte er etwa letzten Donnerstag im Tagesspiegel-Interview gesagt. Mit der Verzögerung wird die WPP nicht mehr im Juli starten. Am Montag kommt der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlins, Brandenburgs und des Bundes (FBB), die den BER baut, zu seiner nächsten Sitzung zusammen.