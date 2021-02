Die Berliner Polizei hat im Streit um das teilbesetzte Haus in der Rigaer Straße 94 eine schwere Schlappe erlitten, die auch Innensenator Andreas Geisel (SPD) trifft. Das Verwaltungsgericht hat per Beschluss entschieden, dass die Polizei dem Eigentümer des Hauses Schutz gewähren muss, um der Brandschutzanordnung des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg nachzukommen. Das sagte ein Sprecher des Gerichts am Freitagmorgen.

Die Polizei hatte den Schutzantrag des Eigentümers verweigert. Zuvor hatte das Bezirksamt den Eigentümer verpflichtet, den Brandschutz durch einen staatlich anerkannten Gutachter im Haus prüfen zu lassen und Mängel abzustellen.

Die Polizei wollte Eigentümer und Gutachter jedoch nicht schützen. Die Behörde begründete dies damit, dass der Eigentümer sich vor einem Zivilgericht zunächst den Zutritt erstreiten müsse.

Zudem zog sich die Polizei darauf zurück, dass Zivilgerichte zuvor die Vertretungsvollmachten von Anwälten nicht anerkannt hatte. Das wies das Verwaltungsgericht zurück. Es erkannte die Vertretungsvollmachten vollständig an.

Zudem entschied es: Wenn das Land Berlin den Eigentümer verpflichtet, akute Brandschutzgefahren zu überprüfen und abzustellen, dann müsse das Land den Eigentümer dabei auch vor gewaltbereiten Linksextremisten schützen.

Das Gericht wies auch die Auffassung der Polizei zurück, der Eigentümer wolle nur seine zivilrechtlichen Interessen durchsetzen. Vielmehr gehe es um die Einhaltung des Brandschutzes und damit um den Schutz von Leben und Gesundheit der Gebäudenutzer und anderer Personen, entschieden die Richter.

Hinzu komme, dass der Fall eilbedürftig sei. Sollte der Eigentümer Brandschutzanordnung des Bezirks nicht nachkommen, wird ihm vom Bezirksamt ein Bußgeld von einer halben Million Euro angedroht.