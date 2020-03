In Berlin sind derzeit 1025 Fälle des neuartigen Coronavirus bestätigt (Stand 21.03.2020, 16:30 Uhr), das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Samstagabend mit. Die Kontaktpersonen würden derzeit ermittelt, kontaktiert und isoliert.

Obwohl sich das prozentuale Wachstum der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen abgeschwächt hat, gibt die Berliner Gesundheitsverwaltung keine Entwarnung. Die Zahl der festgestellten Neuinfektionen wie Samstagabend mit 1025 Fällen – und damit 157 Fälle mehr als am Vortag – spiegelt nicht den Ist-Zustand wider. Es gebe geringere Meldezahlen an den Wochenenden, da die Gesundheitsämter diese Zahlen erst in eine Datenbank eintragen müssten. Die Behörden seien aber am Wochenende nicht voll besetzt, hieß es aus der Verwaltung.

Der Berliner Senat teilte am Samstagnachmittag mit, dass ab Sonntag keine Veranstaltungen über zehn Personen mehr stattfinden dürfen. Restaurants dürften gar nicht mehr öffnen. Speisen und Getränke zur Abholung oder zur Lieferung anzubieten sei aber weiterhin erlaubt.

Die Abschlussprüfungen an den Berliner Schulen, die vor den Osterferien hätten stattfinden sollen, werden verschoben. Das teilte die Senatsbildungsverwaltung am Samstag mit. Wann genau sie nachgeholt werden, ging aus der Pressemitteilung nicht hervor.

Um 17 Uhr wird sich der Senat zu einer Sitzung treffen und über das weitere Vorgehen in der Coronavirus-Pandemie beraten. Die Linke lehnt eine weitergehende Ausgangssperre nach wie vor ab, eine Beschränkung will sie jedoch nicht gänzlich ausschließen.

