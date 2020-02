Was wäre die Berlinale ohne die Filmfans, ohne Kinomitarbeiter, Berlinale-Team, Prominente und Profis aus dem Filmbusiness? Vom 20. Februar bis zum 1. März veröffentlichen wir hier kleine Protokolle.

Steffen Tobolt, Autogrammjäger

Ich war schon immer begeistert von Filmen und Schauspielern. 2006 habe ich mal ein Theaterstück mit Julia Roberts in New York gesehen. Danach stand sie noch draußen und unterschrieb Autogramme. Jemanden zu begegnen, den ich sonst nur aus Filmen kannte - dieses Gefühl hat mich so begeistert, dass ich Autogrammsammler wurde.

Im Jahr 2012 hat die Berlinale eine ganze Reihe sehr interessanter Künstler angekündigt: Meryl Streep, Antonio Banderas, Angelina Jolie, Brad Pitt und Keanu Reeves. Ich habe mir gleich Urlaub genommen. Damals wohnte ich noch in Baden-Württemberg. Ich habe mich ins Auto gesetzt und bin sechs Stunden nach Berlin gefahren.

Am 14 Februar, Valentinstag, sollte Meryl Streep den goldenen Ehrenbär bekommen. Ich stand vor dem Grand Hyatt Hotel, dort gab Meryl eine Pressekonferenz. Ich wartete seit acht Uhr und an dem Tag waren es minus zwölf Grad. Und zufällig stand Mandy neben mir.

Wenn man zehn Stunden nebeneinander wartet, wendet man sich entweder voneinander ab - oder man unterhält sich einfach. Mandy erzählte mir, dass sie den Film "Mamma Mia!" sehr mochte und deswegen ein großer Meryl-Streep-Fan war. Dann habe ich vorgeschlagen, den Titelsong zu singen, sobald Meryl rauskommt, um ihre Aufmerksamkeit zu ergattern. Das hat auch geklappt und danach haben wir uns bei Facebook ausgetauscht.

Steffen Tobolt fuhr sechs Stunden nach Berlin, um Autogramme zu sammeln - und fand seine große Liebe. Foto: Fotodesign Boeltz/Karin heine Pfitzer

Als ich abends nach Hause gegangen bin, war mir Meryl, ehrlich gesagt, relativ egal. Als ich Mandy gesehen und mit ihr gesprochen habe, war mir in dieser Sekunde klar: Ich bin total begeistert von ihr. Für sie war ich allerdings einer, der sechs Stunden entfernt, in Süddeutschland lebte. Das hat sie mir später erzählt. Sie war damals 18 und hatte das Abitur im Kopf.

Über Facebook blieben wir in Kontakt und haben jeden Tag gechattet. Irgendwann schrieb ich, dass ich mich in sie verliebt habe. Sie war da erstmal baff, hatte aber ihrer Cousine und besten Freundin schon von mir erzählt. Und die beiden haben gesagt: Mandy, du bist doch in den verliebt. Im Mai war ich nochmal in Berlin. Wir sind durch die Stadt gelaufen, waren im Kino, und ganz zum Schluss, als wir uns getrennt haben und sie in die U-Bahn stieg, hat sie mich geküsst.

Danach führten wir eine Fernbeziehung über 600 Kilometer. Im Februar 2018 waren wir in Island. Es war Valentinstag, sechs Jahre nachdem wir uns kennengelernt haben. Vor unserem Hotel bei Reykjavik haben wir haben uns in den Schnee gesetzt und in die Dunkelheit geguckt. Wir wollten die Nordlichter sehen.

Anfangs kamen die nicht und ich dachte schon, es geht alles in die Hose. Dann habe ich sie gefragt, ob sie meine Frau werden wollte. Und als sie "Ja" sagte, kamen die Nordlichter raus und leuchteten so hell und grün wie seit drei Tagen nicht mehr. Das war für mich wie ein kleines Wunder.