Großbrand in Lagerhalle in Berlin-Marzahn „Löscharbeiten werden den ganzen Freitag andauern“

Die Löscharbeiten einer abgebrannten Papierlagerhalle in der Wolfener Straße in Berlin-Marzahn dauern an. Weil sich unter den eingestürzten Stahlträgern und Dachpaneelen der Halle weitere Brandstellen und Glutnester befänden, würden die Nachlöscharbeiten auch am Freitag andauern, so ein Feuerwehrsprecher. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr sind mit Unterstützung eines Abrissunternehmens vor Ort. Eine Gefahr, dass das Feuer sich weiter ausbreitet, besteht laut Feuerwehr jedoch nicht.

Am Donnerstagmorgen ist die 5000 Quadratmeter große Lagerhalle komplett abgebrannt. Ethanol, Papier und Maschinenbauteile hätten sich in der Halle befunden, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. Der Brand war auch am Abend noch nicht vollständig gelöscht. Mit Einbruch der Dunkelheit soll die Brandbekämpfung eingestellt werden.

Aufgrund der Rauchgasentwicklung wurden Anwohner:innen aufgefordert, das Gebiet zu meiden, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. „Wenn die Fenster geschlossen gehalten werden, besteht hier keine direkte Gefahr für die Bevölkerung“, sagte Feuerwehrsprecher James Klein im rbb-Inforadio.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Wolke breitete sich von Südwesten nach Nordosten aus. Der Brandort befindet sich in einem Industriegebiet, Wohngebäude gibt es an der Wolfener Straße nur wenige, die Bebauung ist nicht so eng wie in vielen Innenstadtbereichen. Verletzt wurde bisher niemand.

Rauchwolke über Lagerhalle in Marzahn © Twitter/Berliner Feuerwehr

Nachlöscharbeiten dauern an

Am Donnerstag waren gegen 14.30 Uhr noch 56 Einsatzkräfte vor Ort, zeitweise waren es bis zu 150. Das Aufgebot wurde zum Abend reduziert.

Teile der Halle seien eingestürzt, weshalb viele Brandstellen nicht erreicht werden könnten und nur von außen gelöscht werden könne. Laut dem Sprecher rückte ein Abrissunternehmen am Abend mit großen Baggern am, um eingestürzte Teile wegzuräumen und den Weg freizuschneiden.

Laut Feuerwehr wurde der Brand von innen und außen bekämpft, auch zwei Drehleiter kamen zum Einsatz. Mit einer Wärmebildkamera in einem Helikopter wurde zudem stetig die Lage beobachtet. Auch eine Hubschrauberstaffel der Berliner Polizei war zur Unterstützung im Einsatz, wie diese auf dem Nachrichtendienst X mitteilte.

Alle umliegenden Gebäude konnten vor den Flammen geschützt werden. Um ein Übergreifen auf die umliegenden Häuser zu verhindern, haben die Einsatzkräfte eine Riegelstellung mit Wasser und Schaum installiert.

So wurde der Funkenflug sowie die Wärmeübertragung zu umliegenden Gebieten abgewehrt. Hierfür wurden mehrere Löschfahrzeuge benötigt.

Warum das Feuer in der Lagerhalle ausbrach, könne noch nicht festgestellt werden.