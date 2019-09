Auf dem Berliner Flughafen Tegel ist am Montag eine Eurowings-Maschine mit mehreren Verletzten gelandet. Es habe aufgrund eines Unwetters Turbulenzen in der Luft gegeben, sagte ein Flughafensprecher dem Tagesspiegel. In deren Folge seien einige Passagiere durcheinander gewirbelt worden. Möglicherweise waren sie noch nicht angeschnallt.

Ein Notarzt sichtete nach der Landung 13 Passagiere. Insgesamt gab es nach Feuerwehr-Angaben acht Verletzte, von denen sechs ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Eine Frau erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Andere hätten sich leichte Stoßverletzungen zugezogen, etwa gebrochene Finger und Prellungen.

Die Maschine vom Typ Airbus A319, konnte sicher landen. Ob das Flugzeug voll besetzt war, ist noch unklar.

Die Berliner Feuerwehr rückte mit sechs Rettungswagen und zwei Notarztwagen aus. 28 Kollegen seien im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher. Hinzu kam die Flughafenfeuerwehr. Inzwischen ist der Großeinsatz beendet. Der Flugbetrieb in Tegel lief während der ganzen Zeit ohne Einschränkungen weiter.

Mehr zum Thema Flugverkehr in Deutschland Lufthansa und Eurowings stellen sich neu auf

Nach dpa-Informationen handelt es sich bei der Maschine um ein Flugzeug der Gesellschaft Eurowings mit der Flugnummer EW 8855. Es kam aus Lamezia Terme in Süditalien. Die Ankunft war für 16.35 Uhr geplant, die tatsächliche Landung wird auf der Website des Flughafens mit 16.50 Uhr angegeben. (mit dpa)