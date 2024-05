Grund war ein Drogengeschäft Mann mit Eisenstange am Kottbusser Tor in Berlin geschlagen

Ein Mann soll wegen eines Drogengeschäfts einem anderen Mann am Kottbusser Tor mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen haben. Der 42-jährige Angegriffene erlitt durch den Schlag am Dienstagnachmittag im Berliner Ortsteil Kreuzberg erhebliche Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Angreifer und sein Begleiter flüchteten. Die Polizei fahndet nun nach ihnen. Laut Polizei soll das Drogengeschäft schon am Montag stattgefunden haben. (dpa)