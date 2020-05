Seit mehr als zwei Monaten gelten in Berlin Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Nachdem in den vergangen Wochen diese Einschränkungen Stück für Stück gelockert wurden, hat sich der Berliner Senat am Donnerstagabend nun auf weitere Schritte hin zu mehr Normalität verständigt. Das sind die wichtigsten Änderungen:

Für Demonstrationen gelten ab 30. Mai keine Begrenzungen der Teilnehmerzahl mehr. Derzeit sind öffentliche Versammlungen im Freien wegen der Pandemie noch auf 100 Teilnehmer begrenzt. Wer eine Demonstration veranstalte, müsse, so Innensenator Andreas Geisel (SPD) auf der Pressekonferenz am Donnerstag, „nachvollziehbar darstellen, wie für die Abstandsregeln und alle sonstigen Erfordernisse Sorge getragen wird.“ Das gelte auch für religiöse Veranstaltungen unter freiem Himmel.

Auch Fitnesstudios dürfen ab dem 2. Juni wieder öffnen – unter strengen Auflagen. Etwa dürften Duschen nicht benutzt werden, an den Geräten seien drei Meter Abstand einzuhalten. Christian Gaebler, Chef der Senatskanzlei, begründete das mit der erhöhten Gefahr, die von Fitnesstudios ausgeht: „Wir sehen ja auch international, dass von diesen Einrichtung eine gewisse Infektionsgefahr ausgeht.“ Sport in Gruppen bis zu 12 Personen zugelassen – sowohl draußen als auch drinnen. „Das heißt, wir öffnen jetzt auch wieder die Sporthallen“, sagte Innensenator Geisel.

Während der Senats-Pressekonferenz mahnte Innensenator Andreas Geisel wiederholt, die Lockerungen seien kein Zeichen dafür, dass die Pandemie sich dem Ende zuneige. Es hänge von der Entwicklung der Pandemie ab, ob die Lockerungen Bestand haben könnten.

Geisel blickte in der Pressekonferenz auf Südkorea – ein Land, das die Infektion erfolgreich eindämmte, die Beschränkungen lockerte und sie jetzt wieder anziehen musste. „Niemand kann dort beurteilen, ob es eine zweite Welle oder ein lokal begrenztes Geschehen ist“, sagte Geisel. „Grundsätzlich gilt weiterhin: Die Pandemie ist nicht vorbei.“

Die neue Berliner Verordnung zur Eindämmung der Pandemie gilt ab dem 30. Mai, diese Version gilt dann bis zum 4. Juli.