Gute Nachrichten für Schimmel-Schule Anna-Lindh-Schule zieht in Neubau in Berlin-Mitte um

Gute Nachrichten für die Anna-Lindh-Schule in Berlin-Mitte: Sie muss nicht noch jahrelang in der Air-Berlin-Zentrale am Saatwinkler Damm auf die Sanierung ihres alten Hauses in der Guineastraße warten, sondern kann 2025 in ein neues Gebäude an der Reinickendorfer Straße ziehen. Das teilte der Bildungsstadtrat von Mitte, Benjamin Fritz (CDU), am Mittwoch nach einem entsprechenden Beschluss des Bezirksamtes mit.

Die Schulgemeinschaft soll demnach im Januar oder Februar 2025 an den neuen Standort umziehen. „An diesem neuen Standort werden die Schülerinnen und Schüler der Anna-Lindh-Schule in einem der modernsten Standorte der Stadt zur Schule gehen und unter den besten Bedingungen lernen können“, sagte Fritz. Der Auszug der Anna-Lindh-Schule aus dem Standort an der Guineastraße war wie berichtet aufgrund von Schimmelbefall notwendig.

„Endlich werden wir als Schulgemeinschaft wieder einen festen Standort für unsere Schule haben. Ich freue mich für meine Kolleginnen und Kollegen und die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, die in der Reinickendorfer Straße ausgezeichnete Bedingungen für einen modernen und inklusiven Unterricht vorfinden werden“, sagte der Schulleiter der Anna-Lindh-Schule, Mathias Hörold.

Zum erfolgreichen Besuch der Schule gehöre ein fester Standort, an dem die Schüler „bestens geeignete Räumlichkeiten zum Lernen und genug freien Platz zum Spielen haben“, betonte Bildungsstadtrat Fritz. Das gelte vor allem für die Schülerinnen und Schüler der Anna-Lindh-Schule, die in den letzten Jahren „so viele Herausforderungen zu meistern hatten.“ Deswegen sei der Umzug an den neuen Standort an der Reinickendorfer Straße eine erfreuliche Nachricht.

Das Bezirksamt freue sich auch, dass die Schulgemeinschaft der Anna-Lindh-Schule „trotz dieser Schwierigkeiten zusammengehalten und diese Herausforderungen bis hierhin so gut bewältigt hat.“