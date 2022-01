Klimaaktivisten der Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ haben in Berlin erneute die Zufahrten zu Autobahnen blockiert, um für eine nachhaltige Landwirtschaft und gegen die Verschwendung von Lebensmitteln zu protestieren. Wie schon am Montag versperrten sie auch am Mittwochmorgen den Weg zu den Autobahnen A103 am Rathaus Steglitz und A114 in Pankow. Autos stauten sich teils erheblich zurück.

Anders als am Montag handelte es sich aber nicht nur um eine Sitzblockade: Diesmal klebten einige Aktivisten jeweils eine Hand mit Sekundenkleber auf dem Asphalt fest.

Um 8 Uhr begann der Protest. Wenige Minuten später war die Polizei in Pankow, wo sich die Aktivisten erneut an der Ecke von Prenzlauer Promenade und Granitzstraße niedergelassen hatten, bereits angerückt. Wiederholt riefen die Einsatzkräfte die Aktivisten zum Verlassen der Fahrbahn auf. Nach einer Stunde räumten die Einsatzkräfte die mittleren beiden Spuren: Vier Aktivisten trugen sie weg, einer ging von sich aus zur Seite.

In der Mitte hatte sich niemand festgeklebt, um eine Rettungsgasse freimachen zu können - nun konnten die aufgestauten Autos sich hier einfädeln. Auf den Spuren links und rechts saßen weiterhin sieben Aktivisten, die festgeklebte Hand jeweils mit Wärmekissen und Rettungsdecken gegen die Kälte bedeckt.

Auch an der Zufahrt zur A103 am Rathaus Steglitz hatten Aktivisten ihre Hände auf der Fahrbahn festgeklebt. Dort rückte die Feuerwehr an, um sie abzulösen.

24 Aktivisten wurden am Montag festgenommen

Die Gruppe hatte an beiden Stellen bereits am Montagmorgen dieselben Zufahrten blockiert. Nach einer Räumung sprach die Polizei Platzverweise aus. Weil 24 Aktivisten diesen nicht folgten, wurden sie vorübergehend festgenommen.

Der „Aufstand der letzten Generation“ war im vergangenen September bekannt geworden, als einige Aktivisten mit einem wochenlangen Hungerstreik vor dem Reichstagsgebäude für eine entschiedenere Klimapolitik eintraten. Die Aktion erlangte auch deshalb große Aufmerksamkeit, weil sie in die Schlussphase des Bundestagswahlkampfs fiel - am Ende kam es zu einem Gespräch mit dem damaligen Kanzlerkandidaten der SPD und heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz.

Unter dem Motto "Essen retten - Leben retten" fordern die Aktivisten die Bundesregierung nun auf, eine "zukunftstaugliche Agrarwende" bis zum Jahr 2030 umzusetzen. Außerdem solle sie sofort ein "Essen-Retten-Gesetz" erlassen, das große Supermärkte verpflichte, "noch genießbares Essen zur Verfügung zu stellen und somit gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen".

Beide Maßnahmen würden helfen, den Ausstoß an Treibhausgasen in Deutschland effektiv zu reduzieren und die globale Erwärmung zu begrenzen, hieß es in einer Pressemitteilung. Die Gruppe hat angekündigt, ihre Aktionen so lange fortsetzen zu wollen, bis die Politik reagiert.