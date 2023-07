Halleluja am Strand! Nach dem Gottesdienst in den Berliner Badesee

Der Dorfpfarrer von Berlin-Kladow, Nicolas Budde, trägt beim Seegottesdienst schon mal lässig Flip-Flops unterm Talar. Jetzt legt sein Pfarrkollege Alexander Remler (Schilfdachkapelle) mit einem sommerlichen Termin nach und bittet an den Glienicker See. „Wir gehen nach dem Gottesdienst am 9. Juli gemeinsam ins Wasser“, so der Pfarrer.

Los geht es um 12.30 Uhr am Bootshaus Kladow am Glienicker See. „Ein Wettbewerb, zwei Strecken – und viel Spaß!“, so Pfarrer Remler. „Es gibt eine kürzere Strecke über 250 Meter. Und eine längere über 1,5 Kilometer.“ Der Streckenverlauf geht dabei vom Bootshaus Kladow um die Mittelinseln herum bis zur Badestelle in Groß Glienicke – und wieder zurück.

Die fröhlichen Pfarrer von Kladow beim Fest am Ufer des Glienicker Sees. © privat/Schilfdachkapelle

„Ein guter Schwimmer bin ich nicht“, hat Pfarrer Remler jetzt in seinem Kirchenblog verraten. „Ich habe schon mal geübt, die Hälfte habe ich geschafft.“ Wer mitbaden will, soll sich bitte kurz im Gemeindebüro anmelden. Und reden Sie dem Wettergott ins Gewissen, dass ja die Sonne scheint. www.evangelische-kirche-in-kladow.de

