Die Einladungen sind verschickt. Eine an den Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und eine an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Organisatorin Nhung Nguyen kann sich das Lächeln während der Pressekonferenz zur am Wochenende stattfindenden Hanfmesse Mary-Jane nicht verkneifen. Mal gucken, ob sie kommen.

Doch auch ohne die beiden Politiker scheint es, als werde der Veranstaltung ordentlich Aufmerksamkeit geschenkt. Die Pläne der Ampelregierung, Cannabis in Deutschland zu legalisieren, machten Berlin gerade Nguyen zufolge zur „Hanf-Hauptstadt Europas“.

Die Messe werde so groß wie nie zuvor. Mehr als 24.000 Besucher:innen würden erwartet und 300 Ausstellende, die das 13.000 Quadratmeter große Areal in der Arena Berlin in Treptow bespielen sollen. „Das Thema Cannabis ist endlich im Mainstream angekommen“, sagt Nguyen. Das zeige sich alleine schon daran, dass nicht nur junge Leute Interesse zeigten, sondern auch Rentner:innen und Familien.

An den Ständen werde es Hanf-Tee, Hanf-T-Shirts und Hanf-Hundeleckerlies geben. Alles ohne betörende Wirkung, also ohne THC, denn das ist regulären Verkauf noch nicht legal. Dafür boomt weiterhin der Markt von CBD-Produkten, die ebenfalls aus dem nicht berauschenden Teil der Hanf-Pflanze hergestellt werden.

Überangebot an CBD-Produkten

Auf der Messe werde neben dem klassischen CBD-Öl weitere Neuheiten vorgestellt: Etwa CBD-Drinks zum Entspannen oder CBD-Tampons, die während der Periode krampflösend wirken sollen. Auch der CBD-Vape-Pen, eine Art E-Zigarette, mit der man CBD in konzentrierter Form inhalieren kann, wird angeboten.

Hanf-Lollies ohne berauschende Wirkung wurden bei der letzten Hanf-Messe verkauft. Foto: imago images/Jochen Eckel

„Wir bemerken schon fast ein Überangebot an CBD-Produkten“, sagt Nguyen. Der enorme Andrang liege unter anderem daran, dass einige Unternehmen sich vor der Legalisierung schon mal auf dem Markt positionieren, damit Konsument:innen sie dann bereits kennen und bei ihnen später „richtiges Gras“ kauften, sagt Nguyen.

Ohnehin ist der Anbau von „richtigem Gras” ein großes Thema bei der diesjährigen Messe. Seit pandemiebedingt viele Menschen im Homeoffice arbeiten, seien Artikel für den eigenen Balkon oder Garten besonders stark nachgefragt, sagt Nguyen.

Zwar ist der freie Verkauf von Hanf-Samen, deren Pflanzen einen THC-Gehalt von über 0,2 Prozent haben, noch nicht erlaubt, aber die Mary-Jane-Veranstalter hoffen, dass sich das bis zur Messe im kommenden Jahr geändert hat.