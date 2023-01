Hans-Ulrich Klose Vom Politiker zum Künstler und zurück

Politik braucht kreative Freiräume. Hans-Ulrich Klose hat schon immer gern gemalt, sowohl in seiner Zeit als Erster Bürgermeister in Hamburg als auch als Bundestagsabgeordneter. Collagen und Ölgemälde in unterschiedlichen Formaten und Facetten waren seine Spezialität. Außerdem schrieb er auch Gedichte, die unter dem Titel „Charade“, „Charade zwei“ und „Zeitschreiben“ erschienen sind. Besucher der Landesvertretung Hamburg in Mitte können seine Werke in den nächsten Wochen bewundern.

An der Ausstellung durften sich zuerst geladene Gäste und Weggefährten des Politikers und Künstlers freuen. Unter den Gästen der Vernissage waren unter anderem der frühere israelische Botschafter Schimon Stein, der Experte für transatlantische Beziehungen James D. Bindenagel und der langjährige Protokollchef im Auswärtigen Amt, Bernhard von der Planitz.

Frau Anne Steinbeck-Klose verlas ein noch unveröffentlichtes Gedicht. Gefragt, ob die Bilder auch einmal der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, wollte sie nichts ausschließen.

Zu den Motiven in überwiegend fröhlich-freundlichen Farben, die den Politikern inspirierten, zählt die Keitumer Kirche auf Sylt ebenso wie die frühere Kanzlerin Angela Merkel. Auch ein großer Wahlsieg brachte die Kreativität des populären Politikers zum Funkeln, aber das liegt ja nahe. Der 85-jährige SPD-Politiker war von 1983 bis 2013 Bundestagsabgeordneter und von 1974 bis 1981 Erster Bürgermeister von Hamburg.

Seit seinem Ausscheiden aus dem Bundestag ist er Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und auch gesellschaftlich vielfältig engagiert, zum Beispiel bei der Hilfsorganisation Care Deutschland und AFS, der ältesten deutschen Schüleraustauschorganisation. Beinahe hätte er auch das Bundesverdienstkreuz bekommen, aber das durfte er als ehemaliger Hamburger Senator nicht annehmen.

Zur Startseite