Hier wächst Berlin Die neun wichtigsten Wohnungsbauprojekte der Stadt

Berlin befindet sich in einer Wohnungskrise. Die Durchschnittsmieten steigen rasant an. Das Angebot ist knapp. Eine neue bezahlbare Wohnung zu finden gleicht einem Lotteriegewinn. Um der Krise zu begegnen, setzt der neue Senat vor allem auf Neubau. Bis zu 20.000 neue Wohnungen sollen pro Jahr entstehen, um den Bedarf der wachsenden Metropole zu decken. Dieses Ziel wird das Land, wie Bausenator Christian Gaebler (SPD) jüngst bestätigte, in diesem und wohl auch in den kommenden Jahren voraussichtlich verfehlen.