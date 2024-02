High Tea und Fußball-EM Botschafterin erwartet eine halbe Million britische Fans in Berlin

Die festliche Fußballfeld-Torte ist die große Attraktion beim High Tea in der Residenz der britischen Botschafterin Jill Gallard. Botschaftskoch Robert Burgmeier hat mit seinem Team einen zuckrig grünen Rasen mit Toren aus Creme kreiert und nebenan noch einen großen Fußball mit Schokoladenkuchen-Füllung.

Das lässt zunächst keinen Zweifel, worum es geht an diesem letzten Januar-Nachmittag in der Villa im Grunewald, in der einst auch schon die Queen genächtigt hat.

Eine halbe Million britischer Fans erwarte sie im Sommer zur Uefa-Fußball-Europameisterschaft, sagt die Botschafterin. Das bedeutet offensichtlich nicht nur eine große Freude, so viele Landsleute begrüßen zu dürfen, sondern für die Botschaft und die Konsulate auch eine Menge Arbeit.

Rosamunde Pilcher zieht ihre Fans nach Cornwall

Vorsichtshalber hat sie den Chef der Tourismus-Organisation „Visit Britain“, Holger Lenz und seine Stellvertreterin, Andrea Hetzel eingeladen, die ihr Büro am Alexanderplatz haben. Sie könnten den Strom auch in die umgekehrte Richtung lenken.

Für Großbritannien sei nach den USA und Frankreich der deutsche Markt der drittwichtigste auf dem Tourismus-Sektor, sagt Jill Gallard und deutet an, dass Rosamunde Pilcher wohl dazu beigetragen habe, die Beliebtheit der Destination Cornwall kräftig zu steigern.

Harry Potter und die Kurse im Besenreiten

Die britische Bestseller-Autorin war vor Jahren auch schon mal Ehrengast im Garten der Botschaft beim jährlichen Queens Birthday Empfang. Den Humor und die Gastfreundschaft ihrer Landsleute nennt die Botschafterin dann auch als Gründe, in ihre Heimat zu reisen.

Die geladenen Experten haben erfreuliche Zahlen mitgebracht, die zeigen, dass die Besucherzahlen nach dem Ende der Pandemie wieder deutlich gestiegen sind: Fast 2,3 Millionen Deutsche reisten jährlich nach Großbritannien, davon die Hälfte zum Urlaub machen. Zu den Attraktionen gehören Motivreisen, bei denen unter anderem Harry Potter eine größere Rolle spielt. Kinder können in Alnwick Castle, Drehort der „Harry Potter“-Filme, sogar Kurse belegen, wie man korrekt auf einem Besen reitet.

Ungefähr ab Ende des Jahres werden Großbritannien-Besucher sich vorab im Internet anmelden müssen, ähnlich wie in Australien oder Kanada.

Auf der Tafel in der Berliner Villa warten derweil Etageren mit lauter Tee-Klassikern: Scones mit Erdbeermarmelade und Clotted Cream, selbstgebackenes Shortbread und feine Gurkensandwiches. Großbritannien hat definitiv mehr zu bieten als Fußball. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja Mitte Juli noch einmal Anlass für solche festlichen Motiv-Torten, und dies war nur die Generalprobe.