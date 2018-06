Am Sonnabend (16. Juni) um 12 Uhr eröffnet das Street-Art-Projekt „HomeTown Berlin“ auf dem Brachgelände der Hertzallee 41 mit Kunst, Musik, Performances und Streetfood. Das „Künstlerdorf“, wie es die Veranstalter nennen, ist noch im Aufbau. Deshalb wird die Auftaktparty als „Richtfest“ beworben: „Wohin die Reise geht, weiß noch niemand.“ Der Eintritt kostet fünf Euro. Ursprünglich war von freiem Eintritt die Rede gewesen. Doch leider müssten die Künstler „recht viel Miete zahlen für das Areal“, begründet ein Sprecher die Änderung.

Zweites Projekt der Künstlergruppe "Wandelism"

Hinter „HomeTown Berlin“ steht das Kollektiv „Wandelism“. Schon im vorigen März bis April hatte es mit seiner Street-Art-Schau in einem früheren Wilmersdorfer Autohaus viele tausend Besucher angelockt. Durch „Zwischennutzung, Kooperationen und mit unkonventionellen Ideen“ will man „Zeichen setzen gegen die Verdrängung von Kunst und Kultur“ aus dem Berliner Zentrum.

Die Open-Air-Ausstellung läuft bis zum 3. Oktober (donnerstags bis sonntags von 12 bis 24 Uhr). Der Eintritt soll drei bis zehn Euro kosten – abhängig vom Begleitprogramm am jeweiligen Tag. Was viele Interessierte freuen dürfte: Die Künstler rechnen nicht mit langen Warteschlangen am Eingang, weil die Besucherzahl auf dem Freigelände nicht so stark reglementiert werden muss wie in Gebäuden.

Auf längere Sicht plant der heutige Eigentümer des Riesenrad-Areals, der Münchener Unternehmer Oliver Reiß, dort ein Hochhaus sowie kleinere Bauten mit Büros und Studentenwohnungen. Das Gelände liegt genau auf der Grenze zwischen dem Bezirk Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf.