Homophober Übergriff in Berlin Betrunkene Frau attackiert 27-Jährigen am Kottbusser Tor

In Berlin-Kreuzberg ist es am Freitagmorgen zu einem homophoben Übergriff durch eine alkoholisierte Frau gekommen. Das teilte die Berliner Polizei am mit.

Demnach soll eine 27-jährige Frau gegen 6.20 Uhr einen Mann in einer U-Bahn der Linie U8 sowie kurz darauf auf dem Bahnsteig am U-Bahnhof Kottbusser Tor lautstark homophob beleidigt haben. Die Situation eskalierte, als sie dem Mann mit einem Mobiltelefon gegen den Kopf schlug.

Daraufhin seien Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe auf die Situation aufmerksam geworden und sollen die Polizei alarmiert haben. Trotz Eingreifens der Beamten setzte die Frau ihre verbalen Attacken fort und bespuckte den 27-Jährigen.

Bei ihrer Festnahme leistete sie Widerstand und griff die Einsatzkräfte an, wobei niemand verletzt wurde. Der 27-Jährige erlitt durch den Schlag eine Kopfplatzwunde und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts ermittelt. (Tsp)