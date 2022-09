Hunderte demonstrieren in Berlin Solidarität mit der Frauenbewegung im Iran

„Jin, Jiyan, AzadÎ!“, kurdisch für „Frauen, Leben, Freiheit!“ lautet der Slogan der Demonstrant:innen im Iran. Unter genau diesem Slogan werden am heutigen Mittwoch, den 28. September, mehrere Kundgebungen in Berlin stattfinden. Die größte wird für 17 Uhr am Brandenburger Tor erwartet, laut Polizei rechnet man mit um die 300 Teilnehmer:innen.

Initiator dieser Kundgebung ist der Verein HÁWAR.help e.V., auf den sozialen Medien wird zur Versammlung aufgerufen. Unter ihnen die Journalistin Natalie Amiri:

Auf der Kundgebung werden als Sprecherinnen die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang und Düzen Tekkal, Jorunalistin und Vorsitzende von HÁWAR.help e.V. erwartet. „Wir möchten die Stimmen des iranischen Widerstands am Mittwochnachmittag ertönen lassen – aber auch die des gesamten Widerstands der Frauen im Nahen Osten gegen Unterdrückung und Geschlechter-Apartheid“, schreibt der Verein in seiner Pressemitteilung.

Protest von Politikerinnen gegen Regime im Iran

Ricarda Lang nahm bereits am Vormittag vor dem Brandenburger Tor an einer Kundgebung teil. Außerdem erschienen Omid Nouripour (Grüne), die CSU-Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär und die iranischstämmige Schauspielerin Pegah Ferydoni, um ein Zeichen zu setzen, wie die dpa berichtet. Mehr als 100 Menschen demonstrierten mit ihnen.

Die Teilnehmenden hätten direkt weiter zum Bundestag ziehen können. Hier versammelten sich um 13 Uhr Mitglieder der Deutsch Iranischen Gesellschaft. Mit Blick auf den Reichstag hissten sie Flaggen mit dem Gesicht Mahsa Jina Aminis und iranische Flaggen.

Es wäre ein Zeichen, iranische Diplomaten auszuweisen Javad Dabiran, Mitglied des nationalen Widerstandsrats Iran

Immer wieder rufen sie „Weg! Weg! Weg! Die Mullahs müssen weg“ oder fordern internationale Solidarität. Der Gesellschaft geht es jedoch nicht nur um Solidarität mit der Protestbewegung im Iran, sondern auch um konkrete Forderungen: Sie wollen von der Bundesregierung, dass auch politische Zeichen gesetzt werden.

„Es muss Sanktionen geben,“ sagt Javad Dabiran, Mitglied des nationalen Widerstandsrats Iran. „Ein Zeichen wäre auch, iranische Diplomaten auszuweisen.“ fügt er hinzu.

In den vergangenen Wochen hatte es in Deutschland zahlreiche Proteste gegeben, die Welle der Kundgebungen nimmt stark zu. Bei vergangenen Demonstrationen verbrannten Frauen Kopftücher und schnitten sich als Zeichen des Protestes ihre Haare ab. Am kommenden Samstag sind in Berlin weitere Demonstrationen mit bis zu 4000 angemeldeten Teilnehmer:innen geplant.

Auslöser der Proteste ist der Tod einer 22-jährigen Frau am 16. September. Sie war von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die islamische Kleiderordnung festgenommen worden. Was genau mit ihr nach ihrer Festnahme geschah, ist unklar. Bekannt ist, dass sie ins Koma fiel und in einem Krankenhaus starb. Kritiker:innen werfen der Polizei vor, Gewalt angewendet zu haben. (mit dpa)

