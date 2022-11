„Ich will Regierender Bürgermeister werden“ Berliner CDU will Fraktionschef Wegner als Spitzenkandidat bestätigen

Nach der Entscheidung des Landesverfassungsgerichts die Berlin-Wahl wiederholen zu lassen, will die Berliner CDU Partei- und Fraktionschef Kai Wegner am Samstag auf ihrem Parteitag als Spitzenkandidaten bestätigen. Ab dem Morgen werden die Delegierten dazu im H4 Hotel am Alexanderplatz zusammenkommen. Erwartet wird dabei auch der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz. Er soll eine Rede halten, ehe Wegner selbst sprechen wird.

Inhaltlich arbeitet sich die Partei weiter an dem durch die Pannen bei der Wahl 2021 offenbar gewordenen Probleme in der Berliner Verwaltung ab. „Ein besseres Berlin ist möglich“, ist der Leitantrag für den Parteitag überschrieben, in dem die Union eine Staatsreform für Berlin fordert.

Nur so werde es gelingen, „die so offensichtlich gescheiterten Strukturen auf neue Füße zu stellen und Berlin endlich zu einer funktionierenden „Service-Stadt“ für alle zu machen“, heißt es in dem Antrag unter anderem. Nötig seien dazu unter anderem klare Strukturen und Verantwortlichkeiten für den Senat und für die Bezirke.

Die Berliner CDU befindet sich derzeit im Aufwind. Nachdem es bei der Wahl im September 2021 mit 18 Prozent nur zu Platz drei gereicht hatte, liegt die Partei in einer aktuellen Umfrage von „RBB“ und „Berliner Morgenpost“ mit 21 Prozent lediglich einen Punkt hinter den in Führung liegenden Grünen.

Wegner und seine Mitstreiter rechnen sich entsprechend gute Chancen aus, bei der Wiederholungswahl am 12. Februar 2023 das Rote Rathaus zu erobern. „Dafür trete ich an. Ich will Regierender Bürgermeister von Berlin werden“, sagte Wegner erst am Freitag im Interview mit dem Tagesspiegel gesagt.

