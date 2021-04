Derzeit gibt es viel Kritik in den sozialen Netzwerken für zwei bekannte Luxusmarken und einen Berliner Club: Offenbar hat das italienische Label Bottega Veneta am Freitag eine Fashionshow im Technoclub Berghain veranstaltet – und dazu unter anderen die Rapper Slowthai und Skepta aus Großbritannien einfliegen lassen. Auch Berghain-Türsteher und Fotograf Sven Marquardt war auf dem Event, wie auf Fotos zu sehen ist.

Danach soll es eine Party im Soho House, ein exklusives Hotel in Mitte - dessen Rooftopbar und Restaurants man nur als Hotelgast oder mit einer teuren, exklusiven Mitgliedschaft nutzen darf - gegeben haben. Das legen zumindest Videos nahe, die auf Instagram geteilt wurden. Darauf sind mehrere der Fashion-Show-Gäste zu sehen, die in einem Hotelraum tanzen, ohne Maske und Abstand.

Auch der Rapper Burner Boy ist zu sehen, wie er ohne Maske hinter dem DJ-Pult steht und auflegt – und jemand, der aussieht wie Daniel Lee, Creative Director von Bottega Veneta. Die Videos wurden mittlerweile wieder gelöscht, es gibt jedoch Aufzeichnungen der Postings. Mehrere Medien, darunter „B.Z.“ und „Highsnobiety“, haben bereits berichtet.

Ob die mutmaßliche Party ein offizielles Event von Bottega Veneta war, oder privat stattfand, ist nicht bekannt. Zumindest bei dem Produktionsevent im Berghain dürfte jedoch davon auszugehen sein, dass es mit Genehmigung und Hygienekonzept stattgefunden hat – berufliche Zusammenkünfte sind, genau wie Reisen, erlaubt.

Trotzdem sind viele Nutzer:innen auf Instagram und Twitter wütend über die Aktion und posteten Memes, also lustige Fotos, oder Screenshots, in denen sie den Hauptakteuren Geschmacklosigkeit, Arroganz und ein Hintergehen der Infektionsschutzverordnung vorwerfen.

"Was ich am meisten daran hasse ist, dass Leute so dreist sind, so eine Party zu schmeißen für ein paar Auserwählte, während alle anderen warten, bis die Clubs wieder öffnen und irgendwie versuchen, mit der Pandemie klarzukommen", postete zum Beispiel der Account "Berlinclubmemes".

Die Influencerin und Unternehmerin Brenda Weischer schrieb in ihrer Instagram-Story: „Seit November sind wir im Lockdown. Bottega Veneta hatte eine riesige Produktion im Berghain für mehrere Tage (fair enough), aber ich höre immer wieder von Partys die danach bei Leuten zu Hause oder im Soho House stattgefunden haben sollen.“

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Außerdem gebe es Gerüchte, dass manche der eingeflogenen Promis nicht die verpflichtenden fünf Tage Quarantäne eingehalten hätten. Auch im Berghain selbst sollen angeblich illegale Partys stattgefunden haben, berichtet Weischer auf Nachfrage. Die Leute, die an der Produktion teilgenommen haben, hätten demnach Geheimhaltungsverträge unterschreiben müssen.

Mehr zum Thema Eine Begegnung mit Sven Marquardt Isolation Berlin

Was genau passiert und wie die Sache zu bewerten ist, ist derzeit noch unklar. Die Berliner Polizei konnte am Sonntagnachmittag keine Auskunft über mögliche illegale Partys im Soho House oder Berghain geben. Eine Stellungnahme des Soho House steht derzeit noch aus. Bottega Veneta hat auf eine Tagesspiegel-Anfrage bisher nicht reagiert.