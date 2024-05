Im „Mittelpunkt der Erde“ Berliner AfD-Abgeordneter empfängt Neue Rechte zu „Alternativer Buchmesse“

Der „Mittelpunkt der Erde“ liegt am Rande Berlins. Doch an diesem Wochenende soll hier niemand so genau hinschauen. Das griechische Restaurant in der brandenburgischen Gemeinde Hoppegarten, nur wenige Meter von der Landesgrenze zur Hauptstadt entfernt, ist mit Bauzäunen und weißer Folie abgeschirmt. Auf dem Parkplatz steht ein Polizeiwagen.

Verborgen vor der Öffentlichkeit findet in dem Lokal eine „Alternative Buchmesse“ statt. Es handelt sich um ein Vernetzungstreffen der Neuen Rechten – organisiert von einem AfD-Politiker: Thorsten Weiß, stellvertretender Vorsitzender seiner Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und bis zur offiziellen Auflösung des rechtsextremen „Flügels“ der AfD dessen Obmann in der Hauptstadt.

Erwartet werden pro Tag um die 150 Gäste, eingeladen waren ausschließlich männliche Referenten und Diskutanten. Szenekenner beobachteten am Samstagmorgen bereits, wie Götz Kubitschek, Gründer des rechtsextremen „Instituts für Staatspolitik“, dessen Geschäftsführer Erik Lehnert, der zugleich Mitarbeiter der AfD-Fraktion im brandenburgischen Landtag ist, und Hans-Christoph Berndt, Vorsitzender derselben Fraktion und Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl, das Restaurant betraten.

Das Lokal in der Mahlsdorfer Straße in Hoppegarten, nur wenige Meter von der Berliner Stadtgrenze entfernt, ist seit Langem ein Treffpunkt der AfD. © Frank Bachner/Tagesspiegel

Angekündigt wurden für die Veranstaltung auch verschiedene Akteure, die der „Identitären Bewegung“ nahestehen, darunter der rechte Publizist Benedikt Kaiser, ferner der Berliner AfD-Abgeordnete und Russland-Freund Gunnar Lindemann.

Tickets für einen „Messetag“ kosteten 15 Euro und waren lediglich über eine vorherige Anmeldung zu erhalten. Alle 300 Karten für die Veranstaltung seien innerhalb weniger Tage verkauft gewesen, sagte Organisator Weiß dem RBB. Weitere Interessierte konnten sich jedoch auf eine Warteliste setzen lassen.

Auch Höcke war bei Gründung des Weiß-Netzwerks „Idearium“

„Eine ideale Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung“, beschreibt Gastgeber Thorsten Weiß seine „Buchmesse“, über die zuerst die „taz“ berichtete. Mit der Veranstaltung will Weiß der angeblich „öffentlichen und nachhaltigen Beschädigung der Alternative für Deutschland“ etwas entgegensetzen. Denn darauf würden „die vermeintlichen Enthüllungen der verschiedenen staatlich gepäppelten Presseorgane“ abzielen, schreibt der AfD-Mann in seiner Einladung.

Weiß nennt sein Netzwerk „Idearium“, bei der Gründungsveranstaltung 2022 in Hönow gab sich Thüringens AfD-Chef Björn Höcke die Ehre und landete mit dem Auftritt prompt im Verfassungsschutzbericht des Landes Brandenburg. Dem Netzwerk gehe es „um ideologischen Austausch und Selbstversicherung, um die Vernetzung mit dem politischen Vorfeld und anderen Strukturen der Neuen Rechten“, schreibt die Behörde in ihrem Bericht.

Die AfD ist das Zentrum des organisierten Rechtsextremismus in Berlin. Ario Mirzaie, Sprecher für Strategien gegen Rechts der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus

Die Berliner Grünen hatten im Vorfeld bereits scharfe Kritik an dem Vernetzungstreffen geäußert. „Die AfD ist das Zentrum des organisierten Rechtsextremismus in Berlin“, sagte der Sprecher für Strategien gegen Rechts der Grünen-Fraktion, Ario Mirzaie, der Deutschen Presse-Agentur.

„Wenige Monate nach der Geheimrunde in Potsdam plant die rechtsextreme Partei das nächste Vernetzungstreffen von Neonazis in Berlin. Sicherheitsbehörden müssen angesichts dieser rechten Umtriebe ganz genau hinschauen“, sagte Mirzaie weiter. Sie seien in der Pflicht, bei Volksverhetzung einzugreifen. „Die Öffentlichkeit muss informiert sein, wo diese rechtsextreme Versammlung stattfindet, um den demokratischen Protest dagegen organisieren zu können.“

Restaurant „Mittelpunkt der Erde“ ist ein bekannter AfD-Treff

Der Ort für die „Buchmesse“ war von Veranstalter Weiß zunächst geheimgehalten worden. Er sollte angemeldeten Gästen erst am Vorabend mitgeteilt werden, hieß es auf der Homepage der Veranstaltung. Am Freitag gab es dann Hinweise in einer Telegram-Gruppe und auf der linken Plattform Indymedia auf das Lokal an der Mahlsdorfer Straße in Hoppegarten.

Das Restaurant ist für die AfD kein neuer Veranstaltungsort: Im Oktober 2022 fand dort zum Beispiel ein Treffen „mit mehr als 100 Parteifreunden“ statt. Als Redner wurde Björn Höcke präsentiert. Auch Lindemann und seine AfD-Kollegin Jeannette Auricht aus dem benachbarten Marzahn-Hellersdorf waren dabei, ebenso die Abgeordneten Hugh Bronson, Harald Laatsch und zahlreiche Vertreter der brandenburgischen AfD. Vom „Mittelpunkt der Erde“ ist es offenbar nicht weit zum Mittelpunkt des ganz rechten AfD-Flügels.