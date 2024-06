In Kreuzberger „Mangal“-Filiale Lukas Podolski und Rapper Ski Aggu spendieren Gratis-Döner in Berlin

Am Sonnabend dürfte es zu langen Schlangen vor der Kreuzberger „Mangal“-Filiale kommen: 500 Döner sollen ab 16 Uhr gratis über die Theke gehen. Das teilten der Berliner Rapper Ski Aggu und die von Lukas Podolski betriebene Dönerkette über Instagram mit.

Hintergrund ist der Song „Junge Baller“, den der in Wilmersdorf aufgewachsene Ski Aggu mit Rapper Haaland936 und Produzent Sira am Freitag veröffentlicht hat, und der sich um Fußball dreht. „2006, kleb’ Podolski ins Panini-Heft“ lautet der Text gleich am Anfang, dazu ist Fußball-Weltmeister von 2014 vor seiner Filiale am Kottbusser Damm zu sehen.

Laut Ski Aggu hatte Podolski versprochen, Gratis-Döner zu spendieren, „wenn der Song geil wird“. Am Freitagabend dann kündigte der Rapper die Aktion seinen 377.000 Followern auf Instagram an – als „kleines Dankeschön für den kranken Support“.

Er selbe wolle um 17.30 Uhr bei der Filiale am Kottbusser Damm erscheinen. Davor tritt Ski Aggu um 15:30 Uhr bei der Demonstration gegen Rechtsextremismus am Großen Stern auf, wie er auf Instagram mitteilte.

Im März hatte Lukas Podolski die erste Berliner „Mangal“-Filiale eröffnet. In Köln gibt es die Döner-Kette, die der aktuell beim polnischen Verein Górnik Zabrze4 spielende Fußballstar mit Geschäftspartner Metin Dag betreibt, seit 2018. Mittlerweile gibt es elf Adressen allein in der Domstadt. Auf der Webseite heißt es, dass es über 21 Mangal-Läden in neun Städten gibt.