In Prenzlauer Berg und Britz Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfällen in Berlin verletzt

In Prenzlauer Berg und Britz sind am Mittwoch zwei Radfahrer angefahren und verletzt worden. Das teilte die Polizei Berlin am Donnerstag mit.

Der erste Unfall ereignete sich gegen Mittag in Prenzlauer Berg. Dort war laut Polizei ein 65-jähriger Mann mit seinem Transporter auf der Schönhauser Allee in Richtung Torstraße unterwegs. Auf dem Radweg fuhr ein 24-Jähriger auf einem Elektrofahrrad in dieselbe Richtung.

Als der Transporterfahrer nach rechts in die Fehrbelliner Straße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Der 65-Jährige gab gegenüber der Polizei an, den Radfahrer übersehen zu haben. Der 24-Jährige prallte gegen den Transporter und stürzte zu Boden. Er wurde mit Verletzungen an der Schulter und am Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 65-Jährige blieb unverletzt.

82-Jähriger im Krankenhaus

Am späten Nachmittag kam es in Britz dann zu einem Unfall zwischen einem 45-jährigen Auto- und einem 82-jährigen Radfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sei der Fahrradfahrer auf der Haarlemer Straße in Richtung Buschkrugallee unterwegs gewesen, als er plötzlich nach links gegen ein in die gleiche Richtung fahrendes Auto gefahren sei, schilderte die Polizei. Bei dem Zusammenstoß fiel der 82-Jährige auf die Fahrbahn und erlitt Verletzungen am Bein, am Kopf und am Oberkörper. Auch er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (Tsp)