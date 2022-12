Investor will Karstadt-Gebäude abreißen Wohnungen und Geschäfte statt Warenhaus in Berlin-Charlottenburg

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 270.000 Mal abonniert. Mit mehr als 36.500 Abos ist Charlottenburg Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Eine Schließung von Karstadt Charlottenburg wird immer wahrscheinlicher. An der Stelle des Kaufhauses in der Wilmersdorfer Straße plant der Immobilieneigentümer eine Neubebauung. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Kreisen des Bezirksamts. Karstadts Mietvertrag läuft Anfang 2024 aus (wir berichteten). Sowohl das Kaufhaus als auch dessen Parkhaus an der Pestalozzistraße sollen für neue Geschäfts- und Wohngebäude abgerissen werden. Das Grundstück gehört einer Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe Brenninkmeijer (C&A). Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Chor aus älteren Menschen gibt erstes großes Konzert

Illegales Riesenposter an Wohnhaus entfernt

Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg will auf den Breitscheidplatz umziehen

Vorschau auf interessante Themen der BVV

Kältehilfe und mehr: Viele Orte laden zum Aufwärmen ein

Viele Weihnachtsmärkte und -konzerte

Neues Buch über die Baukultur der Industrie

Berühmter Irish Pub muss schließen

