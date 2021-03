Für die 33-jährige an Blutkrebs erkrankte Mahlsdorferin Laura, über die der Tagesspiegel berichtet hatte, ist ein passender Stammzellenspender gefunden worden. Das teilte die Deutsche Knochenmarkspende-Datei (DKMS) mit.

Die gemeinnützige Organisation hatte Berliner und Brandenburger in einer Aktion aufgerufen, sich typisieren zu lassen, um der Mutter eines Babys zu helfen.

Ihr wurden die Stammzellen bereits transplantiert, es sei aber noch zu früh, um genau zu sagen, ob ihr Körper die fremden Stammzellen annehme.

„Es war ein echtes Aufatmen. Es fühlte sich an, als wenn ganz hinten in einem kalten Tunnel gerade ein warmes und helles Licht angegangen sei“, sagte ihr Mann Stefan. 4242 Menschen hatten im Zusammenhang mit der Aktion bei der DKMS ein Set bestellt, um sich als potentielle Spender in die Datei aufnehmen zu lassen. (Tsp)