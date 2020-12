Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Montagabend einen der beiden gesuchten Remmo-Zwillinge festgenommen. Zuerst berichtete das die "Bild"-Zeitung, ein Sprecher der Dresdner Polizei bestätigte die Festnahme der Deutschen Presseagentur. Der 21 Jahre alte Neuköllner wurde in seinem Heimatbezirk erwischt, sein Bruder ist noch auf der Flucht. Die beiden werden verdächtigt, am Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden 2019 beteiligt gewesen sein. Drei andere Männer des deutsch-arabischen Remmo-Clans waren wegen dieser Tat schon vor einem Monat in Berlin festgenommen worden.

Dresdens Staatsanwaltschaft ließ nach den Zwillingen international fahnden. Die aus Sicherheitskreisen gewöhnlich gut informierte "Bild" schreibt, dass Mohamed Remmo nach 19 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Jahnstraße in Nordneukölln von Zivilfahndern gesehen wurde. Demnach wollte der Gesuchte sich dort mit einer engen Bekannten treffen.

Anfang November hatten 1600 Beamte 18 Wohnungen, Garagen und Betriebsstätten in Berlin durchsucht, die den Remmos zugerechnet werden. Ein Ermittlungsrichter wird entscheiden, ob der nun in Neukölln erwischte Verdächtige in Untersuchungshaft kommt. Wahrscheinlich käme er dazu nach Sachsen, weil sich der Tatort in Dresden befindet.

Dann würden wegen des Juwelenraubes in Dresden vier Männer zwischen 21 und 26 Jahren vorübergehend einsitzen. Gegen sie und den noch flüchtigen Abdul Majed Remmo waren Haftbefehle wegen schweren Bandendiebstahls und Brandstiftung erlassen worden.

„Erfahrungsgemäß können Tatverdächtige, die ihren Lebensmittelpunkt in einer Stadt haben, nicht für immer untertauchen“, hatte Carsten Milius vom Bund Deutscher Kriminalbeamter dem Tagesspiegel gesagt. Allerdings könnten Gesuchte der Großfamilie „von einem ganzen Netz äußerst polizeierfahrener Familien- und Clan-Mitglieder geschützt und gestützt werden“.

Die Remmos sind auch im Libanon, von wo die Familie einst einwanderte, gut vernetzt. In Berlin gelten sie als größter der Clans, dessen Mitglieder immer wieder durch Straftaten auffallen. Namhafte Remmo-Männer sind wegen Waffen- und Eigentumsdelikten polizeibekannt. Zuletzt hatte sich ein Zweig der Großfamilie mit jungen Tschetschenen blutige Kämpfe geliefert.