Nach dem Angriff auf ein Kamerateam der ZDF-Satiresendung „heute-show“ am Mai-Feiertag in Berlin ermittelt nun der für politisch motivierte Delikte zuständige Staatsschutz. Das sagte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Samstag im RBB-Inforadio. Zu weiteren Erkenntnissen, etwa dem politischen Hintergrund der Täter, wollte sie sich wegen der laufenden Ermittlungen zunächst nicht äußern. „Das war ein durchaus wirklich feiger Angriff“, sagte Slowik.

Die Staatsanwaltschaft teilte am Samstagmorgen über Twitter mit, dass heute über die Vorführung der Tatverdächtigen zum Haftrichter entschieden werden soll. Die Polizei hatte nach dem Angriff in Mitte am 1. Mai-Feiertag fünf Männer und eine Frau festgenommen. Sie sollen zu einer etwa 15 Personen großen Gruppe gehören, die das Kamerateam der ZDF-Satiresendung "Heute-Show" vermummt angegriffen hat. Vier der fünf verletzten Mitarbeiter des ZDF kamen ins Krankenhaus.

Wie der Sender mitteilte, ereignete sich der Vorfall bei Dreharbeiten für die nächste Ausgabe der Sendung am 8. Mai. Polizeipräsidentin Barbara Slowik berichtete, dass das Team gegen 16.25 Uhr in einer Drehpause in der Rochstraße in Mitte unvermittelt attackiert wurde. Zuvor soll es auf dem Rosa-Luxemburg-Platz bei der "Hygiene-Demo" gefilmt haben. Dort waren zahlreiche rechte Demonstranten, aber auch linke Gegendemonstranten.

Der Kabarettist Abdelkarim Zemhouteder, der bei dem Dreh dabei war, wurde nicht verletzt. Am Samstagmittag äußerte sich der 38-Jährige auf Instagram zu dem Vorfall: "Das heute show Kamerateam, der Aufnahmeleiter, drei Sicherheitsleute und ich wurden von einer sehr aggressiven Gruppe angegriffen". Auch wenn einige von ihnen ins Krankenhaus mussten, gehe es aber nach aktuellem Stand "zum Glück" aufwärts, so Zemhouteder. Sie hätten "Glück im Unglück" gehabt, "das Ganze hätte auch viel tragischer enden können", schrieb er auf Instagram. Zemhouteder bedankte sich bei allen Zeugen, Polizisten, den Rettungssanitätern und den "übermenschlichen Sicherheitsleuten", die eine große Hilfe gewesen seien.

Bilder der Nachrichtenagentur dpa zeigen die Ausrüstung des Kamerateams nach dem Übergriff zwischen Alexanderplatz und Hackescher Markt auf dem Boden liegen, Polizisten schirmen den Bereich ab.

"Das Team, das im Auftrag des ZDF unterwegs war, war nach Dreharbeiten auf dem Weg zu seinen Fahrzeugen. Dabei erfolgte der Angriff", teilte der Sender mit. Weitere Details seien noch nicht bekannt.

"Mehrere Teammitglieder sind im Krankenhaus, unser Reporter Abdelkarim ist unverletzt", schrieb die "Heute-Show" auf Twitter.

Der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands, Frank Überall, sagte: „Das war ein feiger und durch nichts zu rechtfertigender Überfall auf Journalisten, die ihrer Aufgabe der Berichterstattung nachgekommen sind. Ich hoffe, dass die Attacke gründlich aufgeklärt wird und die Täter juristisch zur Verantwortung gezogen werden.“ Es handele sich um einen Angriff auf die Pressefreiheit

Ähnlich hatte zuvor ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler den Angriff verurteilt. "Die Pressefreiheit ist – gerade in diesen Tagen – ein hohes Gut. Unsere Sorge gilt nun jedoch zuallererst den Teammitgliedern und ihrer Gesundheit."

Auch die Redakteursausschüsse von ARD, ZDF und Deutschlandradio reagierten in einer Mitteilung. „Unsere Reporterteams sind weltweit unterwegs, um die Menschen über Ereignisse und Entwicklungen zu informieren. Auch Satiresendungen wie die heute-show gehören zum Auftrag der Meinungsbildung“, stellten sie klar.

Die Bundesgeschäftsführerin der Journalisten-Gewerkschaft dju, Cornelia Berger, sprach angesichts des Angriffs von einem „Alarmsignal auch für die politisch Verantwortlichen“.

Insgesamt will die Staatsanwaltschaft 25 Personen dem Haftrichter vorführen lassen, die bei Auseinandersetzungen am 1. Mai festgenommen worden sind. (mit dpa)