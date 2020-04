Berlin als letztes Bundesland eine Maskenpflicht im Einzelhandel ein. Sie gilt bereits ab Mittwoch. Das entschied der Senat in seiner Sitzung am Dienstag. Innensenator Andreas Geisel (SPD) begründete die Entscheidung mit den guten Erfahrungen im Nahverkehr seit Montag. Die Grünen hatten zuvor gefordert, Kinder bis sechs Jahren davon befreien - sowohl in Läden als auch in Bussen und Bahnen. Nach Angaben von Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) will Berlin außerdem nicht nur Landesbeschäftigten 1000 Euro Prämie für den Einsatz in der frühen Phase der Epidemie zahlen. (mehr dazu unten im Newsblog).

In einem Seniorenwohnhaus in Fennpfuhl im Berliner Bezirk Lichtenberg gibt es einen Coronavirus-Ausbruch gegeben: Die Einrichtung wurde über Nacht vollständig geräumt, 76 Menschen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Bei 28 Bewohnern wurde bislang das Coronavirus nachgewiesen, 18 sind an Covid-19 erkrankt. Nach Angaben des Pflegedienstes, der die Einrichtung ambulant betreut, befinden sich drei Patienten in einem kritischen Zustand. Die Senatsverwaltung für Gesundheit kündigte an, weitere Wohnanlagen des Betreibers zu untersuchen.

In Berlin gibt es derzeit 5677 bestätigte Coronavirus-Fälle. Das gab die Senatsgesundheitsverwaltung am Montagabend bekannt. 4652 Patienten gelten wieder als genesen, somit sind derzeit nur noch 1025 aktive Fälle bekannt. Allerdings sind die Daten wegen einer Software-Umstellung in den Gesundheitsämtern derzeit unvollständig.

