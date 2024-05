Karneval der Kulturen und Pfingsten Diese Straßen sind ab Donnerstag in Berlin-Kreuzberg gesperrt

Am Wochenende werden wegen des Karnevals der Kulturen rund um den Blücherplatz in Berlin-Kreuzberg mehrere Straßen gesperrt. Zwischen dem 17. und 20. Mai ist auch wegen des Pfingstwochenendes für die Autofahrer in der Hauptstadt mit weiteren Einschränkungen zu rechnen. Das teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Mittwoch mit. Folgende Straßen sind betroffen.

Das Kreuzberger Straßenfest zum Karneval der Kulturen führt ab Donnerstag zu ersten Straßensperrungen. Am 16. Mai ist ab 10 Uhr der Blücherplatz gesperrt. Auch die Blücherstraße wird zwischen Mehringdamm und Mittenwalder Straße gesperrt. Genauso kann die Zossener Straße zwischen Gitschiner Straße und Baruther Straße sowie die Johanniterstraße zwischen Zossener Straße und Brachvogelstraße nicht mehr befahren werden.

Zusätzliche Sperrungen ab Donnerstagabend

Am Donnerstagabend ab 17 Uhr kommt es auch am Tempelhofer Ufer und an der Hallesche-Tor-Brücke zu Sperrungen. Zusätzlich werden ab 17 Uhr das Waterloo-Ufer, die Hallesche Brücke, die Zossener Brücke sowie die Gitschiner Straße (Südseite) zwischen Zossener Straße und Alexandrinenstraße gesperrt.

Am Samstag findet der Umzug des Kinderkarnevals statt. Dieser beginnt um 11.30 Uhr und führt vom Mariannenplatz über die Oranienstraße zum Görlitzer Park. Dort wird bis 19.30 Uhr das große Kinderkarnevalsfest gefeiert. Verkehrsteilnehmer sollen zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr auf der Mariannenstraße, dem Rio-Reiser-Platz, der Oranienstraße und dem Görlitzer Park mit Verzögerungen rechnen.

Weitere Sperrungen zum großen Umzug des Karneval der Kulturen am Pfingstsonntag

Am Pfingstsonntag findet ab 12.30 Uhr mit dem Straßenumzug der Höhepunkt des Karnevals der Kulturen statt. Dann sind auch die Straßen Südstern, Yorckstraße, Hasenheide, Hermannplatz und Teile der Karl-Marx-Straße für Autos gesperrt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Route für den Straßenumzug des Karneval der Kulturen 2024 startet am 19. Mai gegen 14 Uhr in Berlin-Kreuzberg an der Gneisenaustraße Ecke Mehringdamm und führt über Gneisenaustraße und Hasenheide zum Hermannplatz.

Diese Anfahrt wird zum Karneval der Kulturen empfohlen

Aufgrund begrenzter Parkmöglichkeiten empfiehlt die VIZ eine Anreise mit Bussen, Bahnen, zu Fuß oder mit dem Rad. Der Karneval der Kulturen ist durch den Kreuzberger U-Bahnhof Hallesches Tor (U1, U3, U6) direkt zu erreichen. Darüber hinaus können die Bahnhöfe Mehringdamm (U6, U7), Gneisenaustraße (U7), Südstern (U7) und Hermannplatz (U7, U8) für die An- und Abreise genutzt werden.

Auch mehrere Buslinien sind von den Sperrungen betroffen und werden umgeleitet. Betroffen sind die Linien M41, 248, N1 und N42. Am frühen Montagmorgen sollen die Streckensperrungen wieder aufgehoben werden.

Verzögerungen sowie Sperrungen wegen Pfingstwochenende und Fußball-EM

Der Berufsverkehr könne am Freitagnachmittag laut der VIZ wegen des Pfingstwochenendes für volle Stadtautobahnen und Ausfallstraßen sorgen. Auf den Autobahnen A111, A113, A114 und auf dem Berliner Ring sei aufgrund von Bauarbeiten mit Verzögerungen zu rechnen.

Auch die Fußball-EM in Deutschland wirft ihre Schatten voraus. Wegen Aufbauarbeiten für die Fan Zone zur Fußball-Europameisterschaft kommt es nach Auskunft der VIZ rund um den Tiergarten zu umfangreichen Sperrungen. Durchgehend bis zum 26. Juli sind unter anderem die Straße des 17. Juni, Ebertstraße, Scheidemannstraße und John-Foster-Dulles-Allee sowie das Regierungsviertel für den Autoverkehr gesperrt.