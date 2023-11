„Kein Befreiungsschlag der Hamas, sondern Terror“ Verwaltung schickt Hilfestellung zum Nahostkonflikt an Berlins Schulen

Die Sorgen der Schulen sind immens: Wenn am Montag die Herbstferien in Berlin enden, müssen sie wegen der Lage im Gazastreifen mit einer aufgeladenen Stimmung unter großen Teilen der Schülerschaft rechnen. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hat daher am Freitag an alle öffentlichen und freien Schulen umfangreiches Material zu Ansprechpartnern und kurzfristigen Infoveranstaltungen sowie auch konkrete Beispiele für den Unterrichtsverlauf schicken lassen. SPD-Bildungsfachmann und Schulleiter Tilmann Kötterheinrich-Wedekind bezeichnete die 40-Seiten-Sammlung als „absolut bemerkenswert“.