Nach dem rechten Mordanschlag im hessischen Hanau soll sich auch der Landtag in Brandenburg auf Antrag der CDU-Fraktion am Donnerstag in der aktuellen Stunde mit dem rechtsextremistischen Terror befassen – doch der Vizepräsident des Landtags, Andreas Galau (AfD), sperrt sich. Nun hat CDU-Fraktionschef Jan Redmann beim Landesverfassungsgericht beantragt, dass Galau zur Zustimmung verpflichtet werden soll.

Der Antrag trägt den Titel „Walter Lübcke, Halle, Hanau – Wehrhafte Demokratie in der Pflicht“. Es soll auch um die Konsequenzen für den Rechtsstaat gehen, also auch in Brandenburg. Ursprünglich hatte die CDU am vergangenen Mittwoch fristgemäß das Thema "Hundert Tage Kenia-Koalition" für die aktuelle Stunde angemeldet. Nach dem Hanau-Anschlag beantragte sie am Freitag die Änderung.

Dazu muss Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) mit ihrem ersten Vize Galau Einvernehmen herstellen. Doch der AfD-Politiker, der im September nur dank zahlreicher Enthaltungen Vizepräsident wurde und bisher als politisch gemäßigt gilt, hat nun seine Zustimmung zur Änderung der Tagesordnung verweigert.

Rechtextremismus "selbstverständlich" auch ein Thema in Brandenburg

Galau sieht bei dem Thema keinen landespolitischen Bezug, aber eine politische Instrumentalisierung. CDU-Fraktionschef Redmann will deshalb eine einstweilige Anordnung gegen den Vizepräsidenten des Landtages beim Landesverfassungsgericht beantragen. „Wir lassen uns die Behandlung des Themas Rechtsterrorismus durch die AfD nicht verbieten“, sagte Redmann am Montag.

Andreas Galau findet Rechtsextremismus nicht relevant. Foto: promo

Der Vizepräsident sei zur politischen Neutralität verpflichtet und dürfe keine Parteipolitik betreiben. „Dass Herr Galau die Ereignisse in Hanau nicht einer Parlamentsdebatte für würdig hält, ist eine Herabwürdigung aller Menschen, deren Leben durch rechtsextremen Hass, Radikalisierung und menschenverachtende Ideologien eingeschränkt wird“, sagte Redmann.

Mehr zum Thema Eklat im Landtag Brandenburg AfD-Fraktion verwehrt Journalisten Fragerecht

Galau füge mit seinem Verhalten dem Amt des Vizepräsidenten Schaden zu. Selbstverständlich sei Rechtsextremismus auch in Brandenburg ein Thema. Daher sei der Landtag in der Pflicht, sich klar und unmissverständlich zu positionieren und über die Herausforderungen für die Sicherheitsbehörden zu sprechen.