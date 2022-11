Keine Besserung trotz neuer Regeln  Zwei von drei E-Scootern werden in Berlin immer noch falsch abgestellt

Trotz der neuen Regeln zum Abstellen von E-Scootern und Leihrädern blockiert ein Großteil der Sharingfahrzeuge in Berlin noch immer auf unerlaubte Weise die Gehwege. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Fußgängervereins FUSS e.V., die am Montag vorgestellt wurde.

In den beobachteten Straßenzügen standen oder lagen demnach zwei Drittel aller Fahrzeuge „behindernd, gefährdend, rechts- oder regelwidrig“ herum. Bei E-Mopeds lag der Anteil der falsch abgestellten Gefährte sogar bei mehr als 92 Prozent. Im Durchschnitt stieß der Verein in den untersuchten Straßen damit alle 77 Meter auf ein im Weg stehendes Fahrzeug.

Für die Studie betrachtete FUSS e.V. Ende Oktober die Lage in drei als repräsentativ für das Berliner Stadtgebiet angenommenen Gegenden: Das touristische Stadtzentrum rund um Unter den Linden, einen Wohnkiez in Schöneberg und sowie ein Gebiet außerhalb des Stadtzentrums in Alt-Tempelhof.

Insgesamt standen in diesen Abschnitten am untersuchten Tag 634 Fahrzeuge. 325 von ihnen waren demnach nicht regelkonform oder störend abgestellt worden. Weitere 103 Fahrzeuge waren für blinde und seheingeschränkte Menschen gefährlich platziert. Nur jeder dritte Roller, Leihrad oder Moped wurde so geparkt, dass dadurch niemand gestört oder gefährdet wurde.

„Wenn Sie ein Sharing-Zweirad haben, können Sie machen, was sie wollen. Roland Stimpel, Vorsitzender von FUSS e.V. zu den Problemen mit falsch abgestellten E-Scootern

Hochgerechnet auf das gesamte Stadtgebiet kommt der Verein nach eigenen Angaben auf eine Zahl von mindestens 20.000 Sharing-Fahrzeugen in Berlin, die nicht ordentlich geparkt würden. Doch nur in den wenigsten Fällen werde der Regelbruch auch geahndet, sagte der Vereinsvorstand Roland Stimpel. „Wenn Sie ein Sharing-Zweirad haben, können Sie machen, was sie wollen. Die Gefahr, dass Sie bestraft werden, ist äußerst gering“, fällt sein Fazit aus.

In Berlin gelten seit September neue Sondernutzungsbestimmungen für E-Scooter, Leihräder oder mietbare Mopeds. Festgehalten ist in den Regeln, dass die Fahrzeuge unter anderem nicht an Haltestellen, Kreuzungen, Fußgängerüberwegen geparkt werden dürfen. Beim Abstellen auf Gehwegen müssen mindestens 2,30 Meter frei bleiben. Auch behindern dürfen Sie andere Passenten nicht.

Mindestens 150 Abstellstationen sollen 2023 in Mitte entstehen

Zugleich will der Senat mit den Bezirken ein dichtes Netz von Abstellflächen für die Gefährte in der Stadt schaffen, ein Großteil davon auf vormaligen Pkw-Parkplätzen. Anschließend ist das Parken der Fahrzeuge im Umkreis von hundert Metern um die Zonen verboten und soll auch technisch von den Anbietern unmöglich gemacht werden.

Geplant ist, dass dafür die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) weitere Jelbi-Hubs schaffen. Bis zu 150 der Stationen sollen 2023 im historischen Stadtzentrum in Mitte entstehen und so mehr Ordnung in das Chaos bringen, kündigte Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) kürzlich an.

Das Chaos bleibt und erhalten. Die Anbieter der Sharing-Fahrzeuge tanzen der Senatorin auf der Nase herum und sie lässt es geschehen. Roland Stimpel, Vorsitzender von FUSS e.V. zu den Problemen mit falsch abgestellten E-Scootern

Die ersten drei Stationen nach Ankündigung des Vorhabens wurden Mitte Oktober am Hardenbergplatz eröffnet – bislang jedoch ohne den erhofften Effekt. Bei einem Rundgang am Wochenende entdeckte Stimpel, dass die E-Scooter weiter kreuz und quer geparkt werden, nicht jedoch auf der vorgesehenen Fläche. „Das Chaos bleibt und erhalten. Die Anbieter der Sharing-Fahrzeuge tanzen der Senatorin auf der Nase herum und sie lässt es geschehen“, sagte Stimpel.

Der Senat nehme die Missachtung der Regeln bislang dennoch hin, kritisierte der Fußgänger-Vertreter. „Da werden private Geschäfte auf öffentlichem Grund gemacht, die die Basismobilität vieler Menschen stören. Diese Anbieter müssen von der Straße. Sie erweisen sich als massiv rücksichtslos, asozial und regelwidrig.“ Falls dies rechtlich nicht möglich sei, müssten die befristeten Genehmigungen spätestens Ende 2023 auslaufen und von der Senatsverkehrsverwaltung nicht verlängert werden.

Kritik am bisherigen Erfolg der Sharing-Regulierung äußerte auch Verkehrspolitiker Felix Reifschneider (FDP). „E-Scooter und andere Leih-Fahrzeuge werden die Mobilität der Berlinerinnen und Berliner dauerhaft prägen.

Deshalb muss der Senat endlich eine angemessene Infrastruktur schaffen und Fehlverhalten gezielt ahnden.“ Bislang versagten Senat und Bezirke bei dieser Aufgabe. Gerade in stark frequentierten Kiezen müsst endlich mehr Stellplätze entstehen, um die Gehwege freizubekommen.

Unzufrieden ist auch der Sprecher für Fuß- und Radverkehr der Linke-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Niklas Schenker. „Für blinde oder stark sehbehinderte Menschen stellen falsch abgestellte Fahrzeuge eine echte Gefährdung dar. Das dürfen wir nicht länger hinnehmen.“ Mobilität für alle meine auch sichere Gehwege.

Schenker forderte eine verbindliche Obergrenze bei der Fahrzeugzahl. Künftig sollten nur so viele E-Scooter zugelassen werden, wie auch an Stationen abgestellt werden können. „Halten sich Anbieter*innen weiter nicht an die vom Senat vorgegebenen Regeln, sollten wir ein Verbot dieser Fahrzeuge prüfen“, sagte Schenker. Eine Alternative dazu sei ein vom Land ausgeschriebenes Bikesharing-System mit festen Abstellpunkten.

Zur Startseite