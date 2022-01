Das neue Berliner Wohnungsbündnis wird am Freitag nicht wie geplant eine Erklärung über die gemeinsamen Ziele veröffentlichen. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Teilnehmerkreisen.

Zuvor hatte das Vorgehen der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) bei verschiedenen Teilnehmern für schwere Irritationen gesorgt.

Kritisiert wird, dass aus dem Papier mit gemeinsamer Absichtserklärung am Donnerstag schon vom Tagesspiegel zitiert worden war, bevor Teilnehmer es jemals zu Gesicht bekommen hatten. Auch der Tagesspiegel hatte berichtet. Giffey soll sich dafür in der Runde am Freitag entschuldigt haben, berichten Teilnehmer. Andere wollen ihre Worte nicht als Entschuldigung verstanden haben.

Bereits im Vorfeld des Treffens hatte es Kritik an dem Format aus Kreisen von Parlamentariern der Regierungsfraktionen gegeben. Die Friktion verläuft zwischen der Neuauflage der Baupolitik durch Senator Andreas Geisel (SPD) durch einen Schulterschluss mit der Bauwirtschaft und nach dem Hamburger Vorbild sowie eine stärker auf die Erweiterung des landeseigenen Wohnungsbestandes und den Mieterschutz fokussierte Politik.

Proteste von Mietaktivisten vor dem Roten Rathaus am Freitag Morgen begleiteten das Eintreffen der zum Runden Tisch geladenen Verbände und Politiker. "Wir werden nicht zulassen, dass unser Volksentscheid in Geisel-Haft genommen wird", sagte der Mitinitiator des Volksentscheids "Deutsche Wohnen &Co enteignen" Rouzbeh Taheri.

Der Bausenator treffe sich "mit Lobbyisten der Immobilienwirtschaft für Hinterzimmerdeals". Das Gespräch mit der von "mehr als einer Million Berliner" durch ihre Abstimmung zugunsten der Enteignung Initiative unterstützen Bündnisses verweigere er.

Mieterbund kritisiert Fokus auf Neubau

Geisel hatte am Tag vor dem Runden Tisch einen Mietenstopp in Aussicht gestellt für mehrere Jahre, der mit der Wohnungsbranche möglicherweise vereinbart werden könne. Dieser Vorstoß war in politischen Kreisen als Versuch gewertet worden, dem Volksentscheid den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Gegen Geisels vorrangig auf Neubau fokussierte Politik hatte sich bereits gestern der Berliner Mieterverein positioniert. Der warnte vor einem „einseitig neubaufixierten Blick auf die Hamburger Wohnungspolitik“.

Der Runde Tisch in Hamburg war von Senatsmitgliedern wiederholt als Vorbild genannt worden. Neubau allein „hilft uns in Berlin schon wegen der schwierigeren sozialen Situation nicht weiter“, sagte Geschäftsführer Reiner Wild.

Er stellte am Donnerstag eine Studie zu den beiden Wohnungsmärkten in Hamburg und Berlin vor. Bilanz des Mieterchefs: „Trotz vielfältiger Neubauaktivitäten in Berlin und Hamburg ist die Versorgung der Menschen mit Wohnraum weiterhin schlecht, in Hamburg trotz stärkerer Neubauaktivitäten sogar noch schlechter als in Berlin.

In einer früheren Version des Textes stand in der Überschrift, dass Franziska Giffey sich bei den Teilnehmern entschuldigt habe - nachdem es Widerspruch dazu aus Teilnehmerkreisen gab, haben wir entschieden, die Überschrift zu verändern.