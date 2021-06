Der 26. September ist mit den Wahlen zum Bundestag, dem Abgeordnetenhaus sowie der Bezirksverordnetenversammlungen bereits jetzt ein sogenannter "Super-Wahltag" - nun kommt aller Voraussicht nach eine weitere Abstimmung hinzu.

Weil die Initiative "Deutsche Wohnen und Co enteignen" (DWenteignen) Tagesspiegel-Informationen zufolge mehr als 350.000 Unterschriften gesammelt hat, dürfen die Berliner:innen über die Enteignung großer Immobilienkonzerne abstimmen. Damit wächst der Druck auf Politik und Immobilienwirtschaft weiter, die Initiatoren jubeln.

Nach Auszählung der bislang eingereichten Stimmen am Donnerstagabend - einige wenige fehlen noch - ist klar: Das Quorum von 175.000 Unterschriften dürfte die Initiative locker erfüllen. Zwar lag die Quote der ungültigen Unterschriften zuletzt bei 30 Prozent und damit ungewöhnlich hoch.

Allerdings wäre die Hürde selbst bei einem Abzug von rund 100.000 ungültigen Stimmen überwunden. Ein Volksentscheid ist dann nicht mehr zu verhindern.

Häufigster Grund für ungültige Eintragungen auf den Unterstützerlisten war demnach, dass die Unterzeichnenden nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Ungültig seien Unterschriften auch, wenn Berlin nicht Hauptwohnsitz ist oder Angaben unleserlich beziehungsweise falsch sind.

Am Freitag sollen die Listen mit den Unterschriften an die Senatsverwaltung für Inneres übergeben werden. Ebenfalls geplant ist nach Angaben der Initiative eine Kundgebung mit Musik.

Die Initiative setzt sich dafür ein, Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen zu „vergesellschaften“, also gegen eine Milliardenentschädigung zu enteignen. Ziel der Unterschriftensammler ist, den weiteren Anstieg der Mieten in Berlin zu stoppen, der in den vergangenen Jahren deutlich über dem deutschlandweiten Durchschnitt lag.

Für das Sammeln hatte „DWenteignen“ vier Monate Zeit - bis Freitag. Ende Mai waren nach Angaben der Landeswahlleitung bereits 197.000 Unterschriften zusammengekommen.

Das Anliegen der Initiative in Berlin ist umstritten. Kritik gab es immer wieder sowohl aus der Immobilienwirtschaft als auch von den Oppositionsparteien. Auch die Berliner SPD lehnt das Vorhaben ab. Die Linke dagegen hat sich an der Unterschriftensammlung aktiv beteiligt. Allein die Mitglieder der Partei sammelten mehr als 32.000 Unterschriften - rund ein Zehntel der Gesamtsumme.