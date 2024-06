Kind mit Kopfverletzungen im Krankenhaus Baum stürzt im Berliner Mauerpark auf Menschengruppe

Im Mauerpark in Berlin-Prenzlauer Berg (Bezirk Pankow) ist am Sonntagnachmittag eine 15 Meter hohe Pappel vermutlich durch eine Windböe auf eine Menschengruppe gestürzt. Drei Menschen wurden verletzt. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem Tagesspiegel. Ein Kind musste mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Diese seien nach Auskunft des Sprechers „schwer, aber nicht lebensbedrohlich“.

Es habe am Nachmittag zunächst mehrere Notrufe gegeben, weshalb die Feuerwehr mit einem Großaufgebot von zirka 60 Einsatzkräften ausgerückt sei. Auch ein Hubschrauber, ein Rüstwagen und ein Rettungskran wurden angefordert. Die Feuerwehr ging von einem „Massenanfall an Verletzten“ aus.

Der umgestürzte Baum liegt im Mauerpark.

Der Baum befand sich unmittelbar gegenüber des Lokals „Mauersegler“ und hätte somit auch die Terrasse des Biergartens treffen können. Außerdem hätte der Baum in Richtung des Flohmarkts, der jeden Sonntag in dem Park stattfindet, kippen können und dort nach einer groben Schätzung der Feuerwehr bis zu 30 Menschen treffen können. „Hier hatten wir einfach nur Glück“, sagte der Sprecher.

Warum der Baum umgekippt ist, konnte er nicht sagen. „Die Feuerwehr hat die Verletzten gerettet. Alles Weitere obliegt der Polizei und dem Grünflächenamt.“ Nach Angaben der Feuerwehr gab es für den Zeitpunkt des Unglücks keine Unwetterwarnung für das Gebiet. Grundsätzlich gelte aber: „Vorsicht vor Bäumen“. In einigen Gegenden Berlins war es am Sonntag sehr windig und teils böig. „Man muss immer damit rechnen, dass Bäume entweder krank sind, alt sind oder durch Wind so beansprucht werden, dass sie tatsächlich umfallen“, sagte der Sprecher.

Bei Unwetterwarnungen von Bäumen fernhalten Die Berliner Feuerwehr möchte in diesem Kontext darauf hinweisen, dass sich Passanten bei geltenden Unwetterwarnungen stets von Bäumen fernhalten sollten.

Der Mauerpark ist der ehemalige Mauerstreifen zwischen Prenzlauer Berg und Wedding. Er wird vor allem an den Wochenenden zum Szenetreff mit Flohmarkt, Grillen und Karaoke. Der Flohmarkt ging nach dem Unglück am Sonntag weiter.

Bereits vor einigen Jahren stürzte am Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain ein Baum in einem Park um. Die 100 Jahre alte Linde erfasste in dem normalerweise gut besuchten Park keine Person. Der Baum litt über einen längeren Zeitraum unter Fäule sowie Pilzen. (mit dpa)