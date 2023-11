Klimaaktivisten kleben wieder in Berlin „Letzte Generation“ blockiert Straße in Treptow

Am Dienstagmorgen haben sich Mitglieder der Gruppe „Letzten Generation“ in Berlin wieder auf Straßen gesetzt. Laut Polizei haben „trotz der Eiseskälte mehrere Personen die Puschkinallee am Bernhard-Langwaldt-Weg sowie am Sowjetischen Ehrenmal blockiert“. Auch ein BVG-Bus stand direkt an der Blockade und kam nicht mehr weiter.

Kurz nach acht Uhr haben rund insgesamt rund 40 Klimaaktivisten die Straße an den beiden Stellen betreten, einige klebten sich auf der Fahrbahn fest. In ihrem internen Kanal meldete die Aktivisten um 8.30 Uhr: „Blockade steht“. Um 8.53 Uhr habe die Polizei dann die erste Durchsage gemacht, dass die Aktivisten die Straße räumen sollen.

Gegen 9 Uhr haben Beamte dann damit begonnen, die festgeklebten Hände von der Straße zu lösen. Gegen 9.30 Uhr ist den Angaben zufolge die linke Spur der Fahrbahn wieder frei gewesen, die Autos konnten wieder fahren. Zudem hat die Polizei den Verkehr umgeleitet, damit die Autofahrer nicht direkt in den Blockadestau fahren. Gegen 10 Uhr meldete eine Pressestelle der Polizei, dass die Beamten weiterhin damit beschäftigt seien, die Blockade zu räumen.

Die „Letzte Generation“ hatte für den Herbst massive Blockaden angekündigt. Allerdings hatte sich die Polizei neu aufgestellt und konnte die Blockaden meist schnell lösen. Bei der „Letzten Generation“ trat dann schnell Erschöpfung ein, sie konnte nicht die Massen mobilisieren, wie sie es sich vorgenommen hatte. Deshalb schwenkte die Gruppe auf Massenblockaden auf der Straße des 17. Juni um, zuletzt gab es eine am vergangenen Sonnabend.