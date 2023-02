Tagesspiegel Plus Koalition oder Opposition? : Franziska Giffey und die Berliner SPD stecken im perfekten Dilemma

Die Berliner SPD befindet sich nach der Wahl in der Krise. Es gibt die Einsicht, dass es Änderung bedarf – doch die stärkste Machtoption steht dem entgegen. Was also tun?