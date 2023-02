Koalitionsverhandlungen in Berlin CDU und SPD kündigen Entscheidung für kommende Woche an

CDU und SPD in Berlin haben angekündigt, in der kommenden Woche eine Entscheidung über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen treffen zu wollen.

Nach der dritten Sondierungsrunde zwischen den beiden Parteien am Freitag sprach die Regierende Bürgermeisterin und SPD-Verhandlungsführerin Franziska Giffey von „sehr konstruktiven, sehr sachlichen Gesprächen“. Man habe alle Fragen klären können, erklärte Giffey. Über konkrete Inhalte haben beide Seiten Vertraulichkeit vereinbart. Man sei sich einig, dass „nächste Woche die Woche der Entscheidung sein wird über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen“, sagte Giffey.

Auch CDU-Wahlsieger Kai Wegner sprach von „guten und konstruktiven Gesprächen“. Man habe „viele Schnittmengen und viele Gemeinsamkeiten“ festgestellt. Inhaltlich ging es am Freitag um die Themen Gesundheit, Wissenschaft und Forschung sowie Finanzen. „Für uns ist es wichtig, den Investitionsstau aufzulösen, den wir in unterschiedlichen Bereichen haben“, sagte Wegner.

Am kommenden Montag findet zunächst ein drittes Sondierungstreffen zwischen SPD, Grünen und Linken statt. Am Dienstag kommen CDU und Grüne zu ihrer dritten Runde zusammen. Wegner schloss am Freitag auch nicht aus, dass es ein viertes Sondierungsgespräch mit den Grünen geben wird – kündigte aber ebenfalls eine Entscheidung über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen in der kommenden Woche an. Die eigentlichen Verhandlungen könnten dann in der übernächsten Woche starten, sagte Wegner.

