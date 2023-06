Kontroverse in Berliner Koalition Schreiner stellt Solarpflicht für Bestandsbauten infrage – Giffeys Verwaltung widerspricht

Berlins neue Umweltsenatorin Manja Schreiner (CDU) prüft, ob die Solarpflicht in Berlin gelockert werden kann. Bei Neubauten unterstütze sie die Pflicht, Solaranlagen auf den Dächern zu installieren. Sie wolle aber klären, ob diese Verpflichtung bei umfangreichen Dachsanierungen von Bestandsbauten entfallen könne, sagte Schreiner im Interview mit dem „RBB-Inforadio“. In einer Erklärung sprach sie von „Rückmeldungen aus dem Handwerk“, die zeigten, dass die Solarpflicht bei großen Sanierungen abschrecken wirke. Das wolle sie vermeiden. Sie wolle „Anreize schaffen, etwa über Förderprogramme.“

Das Berliner Solargesetz von Januar 2023 sieht vor, dass bei Neubauten und umfangreichen Dachsanierungen von Bestandsbauten mindestens 30 Prozent der Fläche für Fotovoltaikanlagen genutzt werden müssen. Ausnahmen gelten aus Gründen des Denkmalschutzes, wenn Dachflächen nach Norden ausgerichtet sind und für Härtefälle.

Wenn sich Sachen nicht bewährt haben, muss man sie auch zurücknehmen können. Umweltsenatorin Manja Scheiner (CDU) zur Solarpflicht bei Sanierungen von Bestandsbauten

Die Umweltsenatorin will generell prüfen, welche Folgen die Solarpflicht für die Bautätigkeit bei Dachsanierungen hat. „Wenn sich Sachen nicht bewährt haben, muss man sie auch zurücknehmen können“, erklärte Schreiner. Rund 25 Prozent der Stromversorgung könnten so gedeckt werden.„Wichtig ist zu klären, ob es Leute davon abhält, ihre Dächer zu sanieren, weil sie dann eine Solaranlage draufpacken müssen. Da muss man sich in der Praxis angucken, wo Fehlsteuerungen sind“, sagte Schreiner.

Das Berliner Solargesetz ist seit dem 1. Januar 2023 in Kraft und war noch von der rot-grün-roten Koalition beschlossen worden. Es sieht vor, dass bei Neubauten und umfangreichen Dachsanierungen von Bestandsbauten mindestens 30 Prozent der Dachfläche für Fotovoltaikanlagen genutzt werden muss.

Ausnahmen von der Solarpflicht gibt es unter anderem aus Denkmalschutzgründen, wenn Dachflächen nach Norden ausgerichtet sind oder wenn es im Einzelfall zu besonderen Härten kommen würde.

Welche Folgen es für die Bautätigkeit bei Dachsanierungen habe, müsse man sich genau ansehen und gegebenenfalls gegensteuern. „Wenn sich Sachen nicht bewährt haben, muss man sie auch zurücknehmen können“, erklärte Schreiner. Wie die in einem solchen Fall weniger erzeugte Energie an anderer Stelle zusätzlich gewonnen werden könne, sagte die Senatorin nicht.

Ohnehin scheint unrealistisch, dass es zu der Gesetzesänderung kommt – die Verantwortung dafür liegt nicht bei Schreiner, sondern Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD). „Für das Solargesetz ist die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe zuständig, nicht die Senatsumweltverwaltung, und wir verfolgen keine solche Absicht“, sagte Sprecherin Lisa Frerichs. Solarenergie spiele auch im Bestand eine wesentliche Rolle, um die Wärmeversorgung zu dekarbonisieren.

Der Ausbau der Solarflächen auf den Dächern der Stadt ist einer der wichtigsten Faktoren zur Erzeugung erneuerbarer Energie. Rund 25 Prozent der Berliner Stromversorgung könnten dadurch gedeckt werden. Berlin hat sich verpflichtet, bis spätestens 2045 klimaneutral zu sein. Schreiner nannte im Interview mit dem Tagesspiegel kürzlich sogar 2040 als Ziel.

Dazu will die Senatorin die Nutzung von Erdwärme für die Wärmegewinnung deutlich ausbauen. „Wir brauchen die Geothermie. Das ist ein ganz wichtiger Bereich auch für Berlin“, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

Demnach könnten künftig „bis zu 20 Prozent des Wärmehaushaltes“ in Berlin auf diese Weise gedeckt werden. 13 potenzielle Standorte werden vom Land derzeit untersucht.