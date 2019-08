Obwohl die Gewitterfront am Mittwochabend an Berlin vorbeizog, kam es am Airport Tegel zu 48 Flugausfällen. Das teilte ein Flughafensprecher am Abend der Deutschen Presse-Agentur mit. Konkret seien es 24 Starts und 24 Landungen gewesen. Neben dem schlechten Wetter in der Hauptstadt seien auch zum Teil Unwetter in Spanien Ursache gewesen. Weitere Flüge verspäteten sich zum Teil erheblich. In Tegel gibt es pro Tag etwa 500 Starts und Landungen.

Am Flughafen Schönefeld wurden zwar keine Flüge gestrichen, hier wurde aber die Abfertigung am Abend für eine halbe Stunde eingestellt. Grund war die Gefahr von Blitzeinschlägen. Dadurch kam es ebenfalls zu einigen Flugverspätungen.

Zwischenzeitlich hatte der Deutsche Wetterdienst lokal vor starken Gewittern in Berlin und Brandenburg gewarnt. Kurz nach 20 Uhr wurde diese Warnung jedoch wieder aufgehoben. In Berlin blieb es bis zum späten Abend überwiegend regenfrei. Nur der äußerste Südosten bekam einen Regenschauer ab. (tsp)